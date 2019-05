Do dnešních dnů byla v rámci Zlínského kraje magnetická rezonance ve Zlíně a Uherském Hradišti. Nyní je tedy zastoupen další okres. Společně s magnetickou rezonancí se do přístavby přesune také část ortoptiky.

V současnosti však práce na tomto oddělení ještě nejsou dokončeny. Je to však otázkou několika dnů.

V ostrém provozu

Ředitel Kroměřížské nemocnice, a.s. Petr Liškář prozradil, že nový přístroj již přešel do ostrého provozu začátkem května.

„Nejprve jsme ji uvedli do zkušebního provozu, kde kolegové ze Zlína naše pacienty zaškolovali. Od začátku května už vyšetřujeme pacienty,“ sdělil Liškář.

„Protože je to pro nemocnici zatím novinka, nemáme s ní zkušenosti, máme s pojišťovnou sjednaný určitý objem činnosti a to odpovídá využití v pouze době ranní směny. Což znamená od 7 hodin ráno do zhruba 15 hodin,“ prozradil Liškář vytíženost magnetické rezonance pro následující měsíce.

Přesto ředitel věří, že do budoucna se objem vyšetřených pacientů zvýší.

Rozhodli jsme se pomoci s financováním, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš se do Kroměřížské nemocnice, a.s. vrátil po více než roce. Právě při poslední návštěvě v březnu loňského roku přislíbil pomoc při financování výstavby magnetické rezonance. K tomuto slibu se rozhodl premiér kvůli, podle jeho slov žalostnému počtu magnetických rezonancí v kraji.

„Velmi nás pohoršovalo, když jsme se dozvěděli, že například v Jihomoravském kraji je magnetických rezonancí 14, v Moravskoslezském 9 a oproti tomu ve Zlínském 3. A protože chceme, aby lidé měli stejně dostupnou péči, rozhodli jsme se pomoci s financováním,“ shrnul ve své řeči Babiš.