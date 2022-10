Za což bylo vedení města opozičními zastupiteli i části veřejností kritizováno a to především kvůli vysokým finančním nákladům spojeným s tolika uvolněnými místostarosty.

Nová koalice, která vzešla z letošních voleb, tvořená zastupiteli z vítězného hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, ODS, Zdravého Kroměřížska a uskupení OK Občané Kroměříže, bude mít podle koaliční smlouvy tři místostarosty – dva uvolněné a jednoho neuvolněného – a nově i jednoho uvolněného radního, což se setkalo s kritikou.

Kdo bude vládnout v Holešově? Jednání zatím stále nepřinesla výsledek

„Pro mě jejich jejich návrh takové to: „Aby se vlk – voliči - nažral a koza zůstala celá“. Všichni přitom říkali, jak se vrátí ke dvěma místostarostům. Je to první nesplněný slib nové koalice,“ uvedl dosavadní místostarosta Vratislav Krejčíř (Piráti), který v novém zastupitelstvu zasedne do opozičních lavic.

„Pro mě je ale nejdůležitější, aby odváděli práci pro město, ne počty. Na jedné straně tu máme neuvolněného místostarostu za 46 tisíc korun, který neodvede tolik práce jako uvolněný - ani nemůže, protože chodí do svého zaměstnání nebo řídí svou firmu,“ konstatoval Krejčíř.

„Na druhé straně tu budeme mít uvolněného supermístostarostu, který to množství gescí nemůže kvalitně zvládat. Ale třeba jim to bude fungovat,“ pokračoval Vratislav Krejčíř, podle kterého měla nová koalice raději zvolit model se dvěma uvolněnými místostarosty a dvěma uvolněnými radními.

„Prostě to přiznat a nehrát habaďůru na lidi,“ řekl Krejčíř.

Opatrný: Ušetříme 2,5 milionu korun

Na sociálních sítích také několikrát zaznělo, že zvolený model je pouze kosmetickou úpravou toho stávajícího a nová koalice tak na platech příliš financí z městské kasy neušetří. Tuto kritiku však lídr hnutí ANO 2011 a kandidát koalice na starostu Tomáš Opatrný odmítl.

„V žádném případě se nejedná o nějakou kosmetickou úpravu. Redukujeme počet místostarostů – v současnosti jsou čtyři uvolnění místostarostové a my to snižujeme na dva uvolněné místostarosty a k ním přidáváme jednoho uvolněného radního a jednoho neuvolněného místostarostu,“ řekl Deníku Opatrný, podle kterého tak město ušetří nemalé peníze.

Opatrný z ANO bude starostou Kroměříže. Kdo budou místostarostové a radní?

„Máme spočítáno, že za nadcházející volební období ušetříme díky námi zvolenému modelu zhruba 2,5 milionu korun na platech a odvodech sociálního a zdravotního pojištění za tyto uvolněné funkce,“ vypočítal Opatrný.

„Nemyslím si proto, že by to nebyla žádná úspora,“ dodal.

Program nové koalice se už rýsuje

Nová koalice aktuálně pracuje na programovém prohlášení, které by mělo být hotové do třiceti dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva.

„Potřebujeme mít prostor seznámit se i s fungováním radnice a hlavně s připraveností jednotlivých projektů, abychom neslibovali nerealizovatelné projekty,“ přiblížil Tomáš Opatrný.

Nová Rada města Kroměříže

Tomáš Opatrný (ANO 2011) – starosta

Tomáš Opatrný, lídr ANO v Kroměříži.Zdroj: Archiv hnutí

Karel Holík (ČSSD) – uvolněný místostarosta

Karel Holík (ČSSD a nezávislé osobnosti)Zdroj: se svolením politika

Pavel Motyčka (KDU-ČSL) – uvolněný místostarosta

Pavel Motyčka (KDU-ČSL a nezávislí)Zdroj: se svolením politika

Jan Hebnar (ODS) – neuvolněný místostarosta

Jan Hebnar (ODS)Zdroj: se svolením politika

Jiří Kašík (OK Občané Kroměříže) – uvolněný radní

Jiří Kašík (OK Občané Kroměřížě)Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko) – neuvolněný radní

Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko)Zdroj: se svolením politika

Vladimíra Vondráčková (ANO 2011) – neuvolněná radní

Vladimíra Vondráčková (ANO)Zdroj: se svolením politika

Martin Bsonek (ANO 2011) – neuvolněný radní

Martin Bsonek (ANO)Zdroj: se svolením politika

Jan Pšeja (ANO 2011) – neuvolněný radní

Jan Pšeja (ANO)Zdroj: se svolením politika