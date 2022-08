Nová budova i přístavba. Kroměřížská nemocnice má velké plány

Desítky milionů korun investuje každým rokem do modernizace přístrojové techniky i údržby svého areálu Kroměřížská nemocnice. Nyní připravuje nultou fázi zásadního projektu, který bude hlavní stavební investiční akcí v následujících letech. Jeho cílem je soustředění akutní péče do budovy A a následné péče do budovy B. Veškeré práce by měly probíhat se zachováním provozu na většině oddělení nemocnice.

Vizualizace přístavby východního křídla v Kroměřížské nemocnici. | Foto: Kroměřížská nemocnice