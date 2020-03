Od pátečního rána bude zakázán vstup veřejnost na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií.

Školky: V Holešově a Chropyni neotevřou

Nouzový stav sice nepočítá se zavřením mateřských škol, ale některá města k tomuto kroku přistoupí. Od pondělí nepojedou mateřinky v Holešově a také v Chropyni.

"K tomuto nepopulárnímu opatření vedení města a ředitelství mateřských škol přistupuje z důvodu co největší možné podpory zamezení šíření onemocnění COVID-19, a to i přes to, že na všech školkách byla již dříve zavedena zvýšená hygienická opatření, jako je např. častější ošetřování nejrůznějších povrchů dezinfekčními prostředky," uvedla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová. Ředitelství školek zároveň vyzývá ty rodiče, kteří se mohou o své ratolesti postarat, aby tak učinili a již děti do školky neposílali ani v pátek.

Kroměřížské mateřské školy zatím zůstávají otevřené, ale učitelky budou dětem při vstupu měřit teplotu. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu, nebude do školky vpuštěno.

Mše: Rozhodne duchovní

Nouzový stav, který začal v České republice platit od dnešní 14. hodiny, omezuje konání akcí nad 30 osob. Duchovních akcí nevyjímaje.

"Olomoucké arcibiskupství nebude vydávat žádné plošné nařízení. Rozhodnutí, zda duchovní jednotlivých farností budou nadále sloužit mše necháme zcela v jejich režii," uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

"Věříme, že naši duchovní jsou dost zodpovědní, aby si situaci vyhodnotili sami a zvážili, co je pro ně i věřící dobré," pokračoval Gračka.

Problém s překročením počtu 30 návštěvníků mše by mohl, podle slov Gračky, nastat zejména o víkendech a na poutních místech jakým je ve Zlínském kraji například svatý Hostýn či Velehrad.

Zavírá také Knihovna Kroměřížska

"Zcela zavřená je Knihovna Kroměřížska, turistické informační centrum a také všechna městská sportoviště. Ruší se i pronájmy pro dospělé v prostorách základních škol a Domu kultury v Kroměříži. Radnice také zrušila veřejné fórum k prioritám města, které se mělo konat v úterý 17. března," uvedl po 15. hodině mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Všechna tato opatření nám všem znepříjemňují život, ale s ohledem na stále se šířící nákazu je považuji za nezbytná. Nezbývá nám nic jiného, než je respektovat a doufat, že se situace brzy zlepší a život nás všech se vrátí do normálních kolejí,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Radnice ještě jednou vyzývá občany, aby chodili na úřad jen v nejnutnějších případech. Omezeny budou také svatby. A to na maximálně na 25 osob přítomných samotnému svatebnímu obřadu v obřadní síni na kroměřížské radnici.

Výstaviště Kroměříž: Zrušení výstavy Floria by znamenalo velké ztráty

Zábavní park Dětský svět patřící Výstavišti Kroměříž uzavřel své brány již v úterý. Reagoval tak na první nařízení vlády o zákazu konání akcí nad 100 osob.

"My jsme k tomu přistoupili proto, že jsme si vědomi rizika, které souvisí s šířením nákazy koronaviru COVID-19. Zdraví nás všech je na prvním místě," uvedl mluvčí Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata.

"Samozřejmě budeme muset sčítat ztráty. Během víkendového provozu od čtvrtka do neděle navštíví Dětský svět zhruba 1200 a 1500 dětí. S tím se bohužel nedá nic dělat. Uvidíme, jak dlouho nařízení bude trvat," dodal Kuropata.

Výstaviště Kroměříž nepřijde v následujících týdnech jen o peníze z provozu Dětského světa. Ztráty budou i na samotném výstavišti, kde se měla konat prodejní burza Aquatera a výstava Myslovost. V ohrožení by mohl být také oblíbený Auto moto blešák. Ten se má konat 5. dubna, tedy v době, kdy by stále měl platit nouzový stav.

"Z hospodářského hlediska to samozřejmě pro nás není jednoduché, ale nařízení respektujeme," dodal smířeně mluvčí.

"Kdyby se to opatření mělo dotknout výstavy Floria jaro, tak to pro nás bude znatelná ztráta, protože to je pro nás nejnavštěvovanější akce," upozornil Ondřej Kuropata.

Předčasný konec hokejové sezony

"S úderem 14. hodiny se uzavřela všechna městská sportoviště. Tedy plavecký stadion, zimní stadion či fotbalový stadion. Trénovat nebudou ani děti. Zřejmě se na tom nic nezmění. A protože je téměř polovina března, nabízí se otázka, zda se předčasně také nerozpustí led," reagoval krátce na rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu místostarosta Kroměříže Karel Holík.