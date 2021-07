Jak se vám líbí v Holešově?

Atmosféra byla výborná. Konec konců jako vždy na Moravě. My jsme označili Moravu za zaslíbenou zemi. Právě proto, že tu jsou lidé jedineční. Výslovné poděkování patří pořadatelům.

Takže pokud vás znovu osloví, budete s nimi rádi pracovat?

Já být jimi, určitě si nás zavážu, protože jsme výborná kapela. (smích)

Jaká byla cesta ze Slovenska, když se teď zpřísnila pravidla?

Bez problémů. Jsme všichni očkovaní, takže to policisté pouze zkontrolují a můžete jet. Je to asi nutné pravidlo. Těžko říct co je správné. Itálie má například tvrdá opatření, Chorvatsko ne. Je nutné to respektovat, jelikož se jedná o bezprecedentní situaci. My patříme do skupiny pendlerů, kteří jezdí do práce přes hranice, takže se snažíme být opatrní a chránit se. Musíme se všichni uklidnit a přečkat to. Za dobu pandemie jsme všichni zjistili, že se dá žít bez mnohých věcí. A to asi potřebuje každý člověk.