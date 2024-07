„V blízkém okolí je práce v zemědělství a lese. Lidé ale jezdí i do Kroměříže, Otrokovic nebo Zlína,“ říká Miroslav Herodek, starosta obce, která vykazuje nejvyšší nezaměstnanost na Kroměřížsku. Hodnota 8,6 procenta je od průměru regionu hodně vzdálená. Kroměřížsko v červnu vykazovalo 2,8 procenta lidé bez práce, stejně jako celý Zlínský kraj.

„Bez auta to u nás nejde,“ popisuje starosta. Kroměříž je vzdálená dvacet, Zlín pětašedesát kilometrů. „Spoléhat na hromadnou dopravu je problém. Když se opravovala cesta, vozil jsem lidi, kteří na ni byli odkázaní, do práce. Jinak by se tam nedostali včas,“ doplňuje.

Při pohledu na mapu Kroměřížska je patrné, že problémy s nezaměstnaností nejvíce trápí periferii Zlínského kraje v okolí Morkovic-Slížan.