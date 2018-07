Neváhal přispěchat na pomoc, byl za to oceněn

Management - Management Ředitel 40 000 Kč

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu Výrobní ředitel/ka ve slévárně. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - Úkoly a zodpovědnosti na této pozici: Řízení, organizace a kontrola celého úseku slévárenské výroby, zodpovědnost za nastavování a dosahování firemních cílů, výkonnosti, dodavatelské kvality a zajištění efektivnosti nákladů, zavádění nových technologií, zvyšování efektivity výroby, snižování výrobních časů, - Co očekáváme od vhodného kandidáta: VŠ vzdělání, ideálně se zaměřením na hutnictví, Minimálně 5 let zkušeností na obdobné pozici, Znalost anglického jazyka, Zkušenosti s projektovým řízením, Výborné komunikační schopnosti, - Nabízíme Vám: Motivující finanční bonusy dle výsledků společnosti, Spolupráci se zkušenými kolegy, - Přihláška zasláním životopisu na email zdenek@kmkonsult.cz , , Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.. Pracoviště: Km konsult s.r.o., Kaplanova, č.p. 2836, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Zdeněk Večerka, +420 777 776 355.