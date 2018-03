Neriskujte na ledě! Kroměřížsko taje

Během tuhých mrazů si lidé dopřávali i venkovní bruslení, coby radosti zimy. Nyní by ale pohyb na zamrzlých vodních nádržích mohl být velmi nebezpečný.

"Pokud nemrzne víc než deset dní v kuse a síla ledu není více než 5 cm, lidé by se neměli na průtokové vody vůbec vydávat. Pokud se teploty v odpoledních hodinách dostanou do plusových hodnot, není vhodné na led vstupovat, a to ani tehdy, dosahují-li ranní teploty k -10 stupňům," varuje meteoroložka Dagmar Honsová.

Teploty nad bod mrazu, téměř ke třem stupňům se v kraji vyšplhají již dnes odpoledne.

Na Baťově kanále ve Spytihněvi

Minulý týden byly ještě teploty pro venkovní bruslení příznivé.