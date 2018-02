NEPŘEHLÉDNĚTE! Prvňáci ze ZŠ Žalkovice v Kroměřížském Deníku

2444 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu(17 360 Kč)

Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu referent/ka správy provozu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Bystřice pod Hostýnem - Informace k VŘ na www.bystriceph.cz, - zajišťování správy, údržby a provozu místních komunikací, účelových komunikací, chodníků, dopravního značení, veřejného osvětlení a budov (včetně vybavení) ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, - minimálně SŠ s maturitou technického směru (stavebnictví, dopravní stavitelství apod.), uživatelská znalost práce na PC, ŘP sk. B (aktivní řidič), odolnost a schopnost zvládat psychickou zátěž, - platová třída 9 (dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), - Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, telefonický nebo e-mailový kontakt na uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče a číslo občanského průkazu (příp. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) uchazeče, souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění: "V souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji městu Bystřice pod Hostýnem, byly tímto úřadem zpracovány pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení." a datum a podpis uchazeče. K přihlášce je nutno připojit životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis., - Uchazeč doručí písemnou přihlášku v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – referent správy provozu“ na podatelně Městského úřadu nebo zašle na adresu: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, případně do datové schránky města se zaručeným elektronickým podpisem, a to nejpozději do 25.2.2018 (včetně).. Pracoviště: Město bystřice pod hostýnem, Masarykovo nám., č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1. Informace: Michaela Studená, +420 573 501 926.