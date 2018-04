NEPŘEHLÉDNĚTE! Předškoláci z MŠ v Žeranovicích v Kroměřížském deníku

Odborní účetní finanční a investiční Účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Náplň práce: účtování finančních transakcí (párování záloh na vodné a stočné, plateb, vracení přeplatků, účtování přijatých režijních faktur, účtování opakovaných účetních operací (leasingy, energie), archivace účetních dokladů, - Požadujeme: ÚSO vzdělání ekonomického směru, praxi s účetnictvím nejlépe ve výrobní firmě alespoň 2 roky, dobrou znalost práce na PC (MS Office, Outlook, účetní program QI-výhodou), bezúhonnost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, - Nabízíme: PD Po-Pá 7-15,00 s možností pružného rozvržení, po zapracování mzdový nárůst dle praxe a zkušeností, profesní vzdělávání, širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, ástup 05/2018 nebo dle dohody, - Přihlásit se můžete osobně v sídle společnosti nebo zasláním přihlášky s profesním životopisem na adresu marie.langova@vak-km.cz, do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou se ucházíte.. Pracoviště: Vodovody a kanalizace kroměříž, a.s., Kojetínská, č.p. 3666, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marie Langová, +420 573 517 458.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 18 000 Kč

Řidiči tahačů ŘIDIČ VNITROSTÁTNÍ KAMIONOVÉ PŘEPRAVY (C + E). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště Rychlov - Přeprava zásilek v rámci ČR, centrální sklad v Olomouci, parkování vozu v Bystřici pod Hostýnem, - vyučení, ŘR sk. C + E (tahač s návěsem), praxe v řízení nákladních automobilů minimálně 3 roky, profesní průkaz + karta do digitálního tachografu, platné psychotesty, zdravotní způsobilost k výkonu práce, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, - volné víkendy, prémie za odjeté kilometry, - kontakt telefonicky Po-Pá (8:00 - 17:00 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: marscr@seznam.cz. Pracoviště: Mars cr s.r.o., U Kapličky, č.p. 32, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1. Informace: Rostislav Šesták, +420 733 530 336.