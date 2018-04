NEPŘEHLÉDNĚTE! Předškoláci z MŠ v Martinicích v Kroměřížském deníku

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 18 120 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče Pracovník/ce v sociálních službách. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18120 kč, mzda max. 27310 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Zborovice, - úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání sociálního směru, znalost legislativy v oblasti poskytování sociálních služeb, praxe v oboru 5 let, výborné organizační a komunikační schopnosti, znalost programu Cygnus výhodou, - doba určitá s možností prodloužení, 26 dnů dovolená, nástup možný ihned nebo dle dohody, - Zájemci o tuto pracovní pozici zašlete v termínu do 6.4.2018 přihlášku do výběrového řízení a profesní životopis.. Pracoviště: Sociální služby uherské hradiště, příspěvková organizace - kvasice, Parková, č.p. 21, 768 21 Kvasice. Informace: Monika Vymazalová, +420 573 358 008.