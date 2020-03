Onemocnění, které se během pár měsíců rozšířilo do celého světa, je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka a šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Projevuje se jako chřipka a lze jej prokázat jen testem.

Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti.

A i když je ve Zlínském kraji zatím pouze jeden hospitalizovaný pacient s tímto onemocněním a ostatní jsou v domácí léčbě, jsou nemocnice v pohotovosti a připravují se na případný nárůst nakažených pacientů. Jak jsou na tom jsou, prozradil v rozhovoru pro Deník jejich mluvčí Egon Havrlant.

Jak se KNTB připravuje v těchto dnech na případný nárůst počtu nakažených virem Covid-19? Jak se připravuje personál jednotlivých oddělení?

Opatření a konkrétní kroky už samozřejmě děláme, reagujeme na opatření vlády a na aktuální vývoj situace ve Zlínském kraji. Uherskohradišťská nemocnice, která má jediné infekční oddělení v kraji a je primárně určena pro příjem pacientů s novým koronavirem, se začala připravovat na případný nárůst počtu těchto pacientů jako první. Už od dnešního dne zastavila plánovaná vyšetření a plánované operace. Do zdravotnického zařízení směřují pouze akutní pacienti, kteří procházejí tříděním už u vstupu do areálu nemocnice, kdy se podrobí bezdotykovému měření teploty a odpovídají na nezbytné otázky. Stejný režim zavede od zítřka Vsetínská i Kroměřížská nemocnice, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně začne od zítřka odvolávat plánovanou péči a od středy rovněž zavede třídění pacientů u vstupu do nemocničního areálu. Důležité je už nyní chránit personál nemocnic, aby se měl v příštích dnech a týdnech o pacienty kdo starat.

Bude KNTB zabezpečovat soustředění pacientů i v této nemocnici? Kde? Má nemocnice například stan pro tyto případy?

Pro příjem pacientů s onemocněním novým koronavirem je primárně určena Uherskohradišťská nemocnice, která má jako jediná v kraji infekční oddělení. Ve chvíli, kdy by bylo nutné přijímat větší počet pacientů s podezřením na onemocnění nebo už nemocných, musí mít zdravotnické zařízení dostatečný počet volných lůžek, aby bylo možné tyto pacienty bezpečně izolovat. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jako centrum zajistí péči o akutní pacienty, kteří nemají toto onemocnění, rovněž nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži jsou připraveny ulehčovat Uherskohradišťské nemocnici a postarat se o akutní neinfekční pacienty.

Kolik bude mít (má) k dispozici ventilačních lůžek?

Všechny čtyři nemocnice Zlínského kraje mají v současné době k dispozici dohromady 83 ventilovaných lůžek, přičemž některá lůžka zejména na pracovištích anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče jsou touto technikou vybavena stabilně, máme ale i mobilní ventilátory, které používáme zejména na jednotkách intenzivní péče u pacientů, jejichž stav podporu dýchání vyžaduje.

Jak je KNTB i další nemocnice v kraji zásobena respirátory a rouškami?

Ochranné pomůcky v tuto chvíli k dispozici máme, snažíme se s nimi nakládat maximálně hospodárně, protože může nastat situace, kdy jejich spotřeba rychle poroste. Primárně jsou samozřejmě zásobeny urgentní a akutní příjmy, vybavit jimi každého zaměstnance samozřejmě nemůžeme. O víkendu jsme dostali prostřednictvím Zlínského kraje první zásilku respirátorů díky centrálnímu nákupu zajištěnému ministerstvem zdravotnictví.