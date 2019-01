Kroměříž – Vlastní mateřskou školku chce příští rok otevřít kroměřížská nemocnice: plánuje pro ni dokonce postavit novou budovu v areálu nemocnice.

„Školka by zpočátku měla 24 míst, v budoucnu by se mohla rozšířit, v případě potřeby se může dostavět další křídlo budovy," poznamenala předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová.

Režim školky by byl podle ní přizpůsobený provozu nemocnice, otevřena by byla už od 6 hodin a fungovala by až do večera.

„To aby mohly maminky umístit děti i nárazově, jak budou přicházet do nemocnice na směnu a také, aby o děti bylo postaráno po celý rok, například i o letních prázdninách. Bude určena už dětem od dvou let, které bývá problém umístit,“ dodala Lenka Mergenthalová.

Nemocnice chce školku začít stavět příští rok, fungovat by měla od září 2018. Objekt přijde podle šéfky nemocnice asi na deset milionů korun.

Zařízení umisťovalo už před několika lety dětí svých zaměstnanců – v nemocnici pracuje 770 lidí – do školky, která však byla od areálu vzdálena několik kilometrů a její provoz zcela neodpovídal potřebám zaměstnanců.

Podobný krok jako v Kroměříži zvažují také další nemocnice ve Zlínském kraji, například v areálu uherskohradišťské nemocnice má školku externí provozovatel.

„Jsou tam pouze děti zaměstnanců, a protože poptávka převyšuje nabídku, zvažuje vedení nemocnice zřízení vlastní školky,“ řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Zlínská krajská nemocnice mateřskou školku nemá, projekt na její zřízení však bude připravovat, možná už v příštím roce, stejná situace je ve Vsetínské nemocnici.

