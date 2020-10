„Snahou tedy je maximálně uvolnit lůžkové a personální kapacity, které všechny nemocnice potřebují v souvislosti s organizací péče o covidové pacienty,“ prozradil mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

Ode dneška jsou již dětští pacienti z Uherského Hradiště posíláni k hospitalizaci do Zlína. Ve Vsetíně i Kroměříži zatím dětská oddělení fungují dále.

„Na dětských odděleních je od začátku druhé vlny pandemie nízká obložnost a nemůžeme si v tuto chvíli dovolit mít ve čtyřech nemocnicích čtyři poloprázdná oddělení. Chápeme, že to pro rodiče bude komplikace, ale věříme, že nás pochopí,“ uvedl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Péče o nezletilé však v Uherském Hradišti zcela nekončí.

„V souvislosti s porody samozřejmě zachováme i péči o novorozence, dále jsou v provozu dětské ambulance, dětská pohotovost a dětský stacionář. Dětskou jednotku intenzivní péče využijeme pro neurologické necovidové pacienty, což nám umožní rozšířit počet intenzivních lůžek pro pacienty s covidem,“ doplnil Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Péče o dětské pacienty ve stejné míře jako je nyní plánována v Uherskohradišťské nemocnici by byla zachováno také v Kroměříži a Vsetíně, pokud by bylo rozhodnuto o přesunu dětských pacientů do krajské nemocnice také z tamních oddělení.

Dětská oddělení nemocnic (stav k 20.říjnu 2020):

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 35 lůžek/ 9 obsazených.

Vsetínská nemocnice 20 lůžek/ 8 obsazených

Kroměřížská nemocnice 19 lůžek/ 6 obsazených

Uherskohradišťská nemocnice 20 lůžek/0 obsazených (oddělení uzavřeno).