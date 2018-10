Němec se sešel s možnými koaličními partnery

Intenzivní vyjednávání o vzniku nové koalice v okresním městě započalo. Nejprve oslovilo vybrané úspěšné strany hnutí ANO 2011. Když se informace o probíhajících schůzkách donesla k současnému starostovi a lídrovi vítězné strany, rozhodl se vyjednávat taktéž, byť chtěl posečkat až do pondělí.

V neděli podvečer se sešel s týmy stran KDU-ČSL, ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, ČSSD a Piráty. Nyní je vše v rukou méně úspěšných stran, které se mají k předloženým návrhům v následujících dnech vyjádřit.



NA TAHU JSOU NYNÍ NEZÁVISLÍ

Druhá nejsilnější strana ANO 2011 zasedla ke společnému stolu s trojicí méně úspěšných stran – ODS, KDU-ČSL a ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO. Společně by seskupení dalo dohromady 15 mandátů. K nadpoloviční většině je jich třeba 14.

„Ano, absolvovali jsme několik konzultačních schůzek, ale bez konkrétního závěru,“ potvrdil lídr letošních voleb za ANO 2011 Jan Hašek.

„Výsledek voleb byl horší, než jsme očekávali.

Proto nyní přenecháváme iniciativu na panu Němcovi,“ uvedl Hašek. Samotný Hašek, který je komunální politikou dosud nepolíben, přiznal, že na jeho vkus jsou vztahy mezi lidmi napříč všemi stranami dosti zpolitizované.

„Není to jen matematika, ale i vztahy mezi lidmi, které jsou někdy špatně slučitelné s vzájemnou spoluprací,“ řekl zklamaně.

O nechuti vyjednávat s ANO přišli již před volbami například Piráti. Vyloučená je i varianta spolupráce s současným starostou. „Vyjednávací pozice se pak výrazně zužuje. Myslím, že sestavení nové koalice může trvat i týdny,“ dodal Hašek, který přiznává, že existuje i reálná možnost vzdát se postu starosty na úkor vzniku koalice.



NĚMEC MÁ JASNOU PŘEDSTAVU

Lidovci a ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO si první kolo vyjednávání zopakovali v neděli ještě jednou. Tentokrát s vítěznou stranou. V čele s Jaroslavem Němcem. K nim se přidala také ČSSD a Piráti. Všem čtyřem stranám, které by v případě složení koalice získali v zastupitelstvu pohodlnou většinu 17 křesel, nabídl Neměc již konkrétnější řešení a rozložení funkcí.

„Vzhledem k výsledku voleb a podpoře mé osoby ze strany voličů si nárokujeme post starosty. KDU a ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO by získalo po jednom místostarostovi. V radě by pak bylo devět členů. Čtyři místa pro nás, dva radní pro ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO a po jednom místě pro Lidovce, ČSSD a Piráty,“ odtajnil Němec.

Němec také vyloučil možnosti vzdát se starostování z důvodu rozepří s politickým hnutím, které na něj podalo trestní oznámení: „Veřejnost mě ohodnotila. Zřejmě si myslí, že jsem tu práci dělal dobře. Musíme respektovat rozhodnutí občanů a ti si mě zřejmě přejí do čela města i na další čtyři roky.“ Němec také řekl, že je jednání o kompromisech a schopnosti udělat ústupky.

„Nikdo nedokáže do programového prohlášení dostat vše ze svého předvolebního programu. Ale myslím, že je mnoho průnikových témat, která nás spojují. Jedním z nich je například územní plán,“ řekl současný starosta.



LIDOVCI JSOU OTEVŘENI JEDNÁNÍ SE VŠEMI

„Že by nakonec Němec neobhájil post, byť jeho strana vyhrála a on dostal nejvíc preferenčních hlasů, by nebylo nic nového. De facto by se zopakovaly poslední volby, kdy nejvíce preferenčních hlasů získala paní Hebnarová a její druhá ODS skončila v opozici,“ přiznal jednu z variant lídr KDU-ČSL Pavel Motyčka.

„Jednáme se všemi stranami napříč. Už před volbami jsme řekli, že jsme otevřeni komunikaci a jednání s každým partnerem. Nikoho jsme nezavrhovali. A tak se nyní děje. Jednáme nyní uvnitř strany, abychom přišli s konkrétním výsledkem,“ řekl Motyčka k současnému stavu.

„Se zmíněnými stranami jsme si dali čas na rozmyšlenou do čtvrtečního odpoledne,“ zmínil datum konání druhého kola vyjednávání starosta Jaroslav Němec.