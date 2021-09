„Aktuálními změnami vycházíme vstříc požadavkům obcí, které mají detailní přehled zejména o dopravě dětí do škol,“ uzavřel jednatel společnosti.

V souvislosti se zkušenostmi, které přineslo zahájení školního roku, upraví společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved) odjezdy některých autobusových spojů na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje. „Předejde se tak příliš vysokému počtu cestujících v některých vozidlech a žáci se dostanou dříve do škol,“ přiblížil Jan Malý z marketingu společnosti Koved. Upravené jízdní řády začnou platit od pondělí 20. září.

