Nejspokojenější lidé žijí na Zlínsku, vyplývá z průzkumu Místo pro život 2018

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu Výrobní ředitel/ka ve slévárně. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - Úkoly a zodpovědnosti na této pozici: Řízení, organizace a kontrola celého úseku slévárenské výroby, zodpovědnost za nastavování a dosahování firemních cílů, výkonnosti, dodavatelské kvality a zajištění efektivnosti nákladů, zavádění nových technologií, zvyšování efektivity výroby, snižování výrobních časů, - Co očekáváme od vhodného kandidáta: VŠ vzdělání, ideálně se zaměřením na hutnictví, Minimálně 5 let zkušeností na obdobné pozici, Znalost anglického jazyka, Zkušenosti s projektovým řízením, Výborné komunikační schopnosti, - Nabízíme Vám: Motivující finanční bonusy dle výsledků společnosti, Spolupráci se zkušenými kolegy, - Přihláška zasláním životopisu na email zdenek@kmkonsult.cz , , Pracovní místo je zprostředkováváno agenturou práce. Pro výběrové řízení na výše uvedenou pracovní pozici bude KM konsult s.r.o., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.. Pracoviště: Km konsult s.r.o., Kaplanova, č.p. 2836, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Zdeněk Večerka, +420 777 776 355.

Výroba - Výroba Strojírenští technici technologové, 25 000 Kč

Strojírenští technici technologové, normovači Plánovač strojírenské výroby. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - Náplň práce: Dohled na plynulý průchod zakázky z obchodního oddělení do výroby, Zadávání objednávek do výroby, Tvorba výrobních příkazů, Stanovování výrobních postupů, Dohled nad dodržováním termínů, Sledování vytíženosti kapacity strojů, Definování úzkých míst ve výrobním procesu, Zpracovávání podkladů pro objednávání materiálu a kooperace, Péče o technickou dokumentaci a normy, - Požadavky: Ukončené min. SŠ vzdělání strojního zaměření, Čtení výkresové dokumentace, Porozumění procesům a tokům ve strojírenské výrobě, Zkušenosti z oblasti technologie obrábění a výroby ( výhodou budou CNC soustruhy a frézy), Technické a logické myšlení, Samostatnost, přesnost a spolehlivost, - Nabízíme: Různorodá práce, Uplatnění vlastních nápadů, Smlouvu na dobu neurčitou, Stravenky a stravování v areálu společnosti, Bonus ve výši průměrného měsíčního platu, Odměna za doporučení nového kolegy, Další možnosti mimořádných odměn, , - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: prace@moravia-retezy.cz, Pozn.:zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Zasláním životopisu uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely a po dobu realizace výběrového řízení. Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s.. Pracoviště: Moravia řetězy a.s., Hulínská, č.p. 1799, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lukáš Hojgr, +420 573 334 106.