„Dříve jsem pracoval v Diakonii, dělal jsem dobrovolníka na různých kulturních akcích města. Místní mě znají, mají ke mě důvěru, já znám je. Takže když se naskytla možnost, neváhal jsem,“ říká Roman Kandrač, jeden z pěti asistentů, kteří byli vybráni z téměř třiceti uchazečů.

Náplní práce preventistů je především dohlížet na bezpečnost lidí, majetek, na dodržování veřejného pořádku a také komunikovat s romskou menšinou. Smyslem jejich činnosti je posílit pocit bezpečí v ulicích města. A po prvním měsíci v terénu lze říci, že se jim daří.

Na začátku se ale občas potkávali s nepochopením.

„Většina Romů byla ráda. Samozřejmě se našli i tací, kteří říkali, že jsme bonzáci. My jsme jim vysvětlili, proč to děláme, proč chodíme po městě. Že tady chceme bezpečno pro všechny. A oni to rychle pochopili,“ vysvětluje Roman Kandrač.

„Jsme tady pro všechny, Romy i neromy. Vybralo nás město, platí nás město a my jsme tu pro všechny občany,“ dodává.

Valašské Meziříčí zvýší po 18 letech poplatek za odpad

Když se něco stane, problémoví obyvatelé Vsetína jednají raději nejdříve s preventisty. Mají k nim důvěru i respekt.

„My jim vysvětlujeme, varujeme je. Říkáme lidem, jaká jsou pravidla, a také upozorňujeme na postihy, co se může stát, když budou pravidla porušovat. A hlavně kolik by pak činila pokuta. A oni, protože nemají tolik peněz, na to slyší,“ říká Radim Tulej.

Během svých pochůzek nachodí okolo 16 kilometrů po vsetínských ulicích. Jak se redaktoři Deníku přesvědčili, lidé na ulici hlídku poznávají a zdraví ji.

Romové i lidé z majority. Sotva ujdou pár desítek metrů, zahlédnou preventisté seniorku na kole, jak jede po chodníku.

„Já vím, chlapci, že nemůžu, ale mám strach, že mě na cestě někdo srazí,“ usměje se na dvojici a mizí v dáli.