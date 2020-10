/KOMENTÁŘ/ Sociální sítě jsou plné nenávistných komentářů odsuzující ty, kteří míří do odběrových míst pro lidi s podezřením na onemocnění covid-19. Označení těchto lidí jako „ovce“ je mezi všemi osloveními to nejslušnější. Přitom právě tito lidé jsou zodpovědní. Tito lidé se ohlíží na své okolí a není jim lhostejné, co se kolem nás děje.

Redaktor Jakub Omelka | Foto: archiv Deníku

Všem pisatelům odsuzujících komentářů můžu s klidem říct, že téměř všichni testovaní by si tuto zkušenost odpustili. Sám jsem si již testy jednou prošel. Stát v dlouhé frontě, bez ohledu na to zda jdete pěšky nebo jedete autem, čekat za každého počasí a absolvovat nepříjemné vyšetření není nic, co by většina z nás vyhledávala. Většina na testy nejede z důvodu vlastního rozhodnutí, jak by se mohlo zdát, ale z toho důvodu, že je tam poslal lékař, hygienici či potřebují potvrzení kvůli práci.