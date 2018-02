Nejoblíbenější učitelkou je chemikářka Lucie Bakalová z gymplu v Holešově

Atomy, molekuly, ionty aneb mnoha školáky a studenty obávaný předmět – chemie. Ten si ale doslova zamilovali studenti z holešovského Gymnázia Ladislava Jaroše. Zásluhu na tom má jejich učitelka Lucie Bakalová, která v pondělí získala titul zlínský Zlatý Ámos 2018.

Zvítězila v regionálním kole ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, které se konalo v Baťově institutu. O titul bojovalo 8 kantorů, z toho 4 ze Zlínského kraje. Nominovali je školáci či studenti. A že zrovna ten jejich učitel je nejlepší a zaslouží si postup, museli obhájit před odbornou porotou.

„Paní profesorka vyzařuje nádhernou energii. Dokáže nás vždycky zaujmout, hodně se s námi o chemii baví. Od první chvíle, kdy nás začala učit, si nás získala. Pak jsme ji na půl roku neměli, a to já osobně jsem v tomto předmětu tápal. Párkrát jsem proto za ní přišel, aby mi vysvětlila názvosloví. Byla vždycky ochotná, udělala si na mě čas. Nikdy bych ji neměnil,“ chválil Lucii Bakalovou student 2. ročníku gymnázia v Holešově Josef Miklík.

Lucie Bakalová s aprobací na chemii a biologii už ve škole učí desátým rokem. Tři roky předtím působila na zlínské Základní škole Křiby.

„Nominací mě studenti neskutečně překvapili. Vždycky jsem si říkala, že ocenění může získat až opravdu hodně zkušený pedagog. Tak se ještě necítím,“ usmála se zlínská Zlatá Ámoska Lucie Bakalová.

„Vím, že jsem na správném místě. Je to pěkné povolání, pracuji s mladými lidmi, můžu je formovat a směrovat. Práce kantora je zodpovědná i nádherná,“ dodala učitelka z Martinic, která je sama absolventkou holešovského gymnázia.

O získání krajského titulu nejoblíbenějšího učitele bojovala i učitelka z otrokovické Základní školy T. G. Masaryka. Učí tělocvik a český jazyk.

„Ze všech předmětů mám nejraději češtinu, kterou nás učí právě paní učitelka Lužová. Je nejlepší na vysvětlování učiva, používá hodně přirovnání. Do jejích hodin se těším,“ vyzdvihl deváťák Tadeáš Ježík.

Eva Lužová soutěž znala, nikdy ji prý však nenapadlo, že by se jí mohla týkat. Pro nominaci do ankety je však potřeba souhlas daného pedagoga, a tak mohla sledovat i proces, při kterém školáci sháněli pro nominaci nutných 150 podpisů.

„Na vánoční besídce jsem coby dárek od dětí dostala zalaminátovanou nominaci s podpisem naší ředitelky. Byl to nejhezčí vánoční dárek. Práce ve škole je každý den jedno velké překvapení. Je to hodně inspirativní a pořád se mám na co těšit,“ řekla otrokovická učitelka.

Chemická vazba je jako manželství

Jako nejstarší ve své rodině tíhla Lucie Bakalová k mladším dětem, pomáhala jim, ve škole ostatní doučovala. A tak si vybrala pedagogickou dráhu.

„Za aprobaci chemie může asi moje bývalá profesorka. Řekla mi, že na to mám a ať si tento obor vyberu,“ říká holešovská gymnaziální chemikářka.



Jak se to dělá – být oblíbená v neoblíbeném předmětu?

Člověk asi musí být sám sebou, musí milovat to povolání. Pak to studenti vidí, ocení. Kantor se nesmí hned rozčílit. Ne všechno studenty baví, zaujme. Je třeba učivo podat tak, aby je bavilo, přitáhnout je k němu…



Čím ve výuce zaujmete?

Snažím se ukázat spoustu chemických věcí na příkladech ze života. Třeba chemická vazba je něco jako manželství. Snažím se působit přirozeně, na nic si nehrát, být pozitivní. Život je krásný, ať už chemii milujete či ne…