Nejen děti se povozily s Mikulášskou družinou

Svézt se unikátním vláčkem mohli nejen děti na mimořádném Mikulášském poježdění v Rajnochovicích. Společnost jim zde dělala celá Mikulášská družina, kdy strojvedoucími byli samotní pánové z pekel.

VLÁČKEM S MIKULÁŠEM I ČERTY. Nejen děti si užívali svezení.Foto: Deník / Jana Bradnová

Povozili je vláčkem taženým lokomotivami BND 30 a BN 30u, které se dříve využívaly pro svoz dřeva z tamních lesů. Dnes je už tato železnička raritou a na její obnově se v Rajnochovicích podílí místní spolek. Mikuláš měl pro děti připravenou také sladkou nadílku v podobě perníčku na starší pak v bufetu čekal svařáček či dobroty z grilu.

I když zimní svezení bylo mimořádné, vláčky se zde po tratí prohání pravidelně.

„Obvykle to začíná jarním poježděním, pokračuje to dětským dnem, pak je letní, které bývá kolem Anny, to však děláme mimo Rajnochovickou pouť, protože by to nešlo moc dohromady. Také míváme ještě podzimní, které bývá v půlce října,“ popisuje ředitel lesní železnice Tomáš Hegar.

Obliba této atrakce v stoupá v širokém okolí a řada lidí se sem velmi ráda vrací.

„Máme to tady rádi a snažíme se vždycky alespoň dvakrát do roka dojet,“ potvrzuje Martin Novotný, který s rodinou přijel až z Hulína. Jiní se o akci dověděli poprvé.

„Našli jsme to na internetu a moc nás to zaujalo. A vyplatilo se. Je tady velmi příjemné prostředí a příjemní lidé, určitě se sem někdy vrátíme,“ podotkla další z návštěvnic Olga Drozdová z Uherského Hradiště.