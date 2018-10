Nechtějí sedět u piva, raději plánují akce pro ostatní

Dvojice mladíků z Holešova – Radek Sovadina a Radek Doležel se před osmi lety rozhodla uspořádat akci, která by trochu rozvířila vody ve městě. Nyní vystupují pod názvem Akce Holešov a na svém kontě mají nespočet akcí, koncertů či diskoték.

Radek Doležel a Radek Sovadina se snaží rozpohybovat Holešovské děníFoto: Deník / Jakub Omelka

Posledním počinem bylo letní kino, které letos zbudovali na místním koupališti. I přesto, že se snaží vnést do města trochu kulturního duchu, není podpora ze strany úřadu ideální.

„Proti městu nebojujeme, ale ani nás nijak nepodpoří. Spíše naopak. Asi naše akce úplně nezapadají do jejich přednastavených parametrů,“ prozradil Radek Sovadina.

„Nakonec se však vždy domluvíme. Chce to ovšem spousty kompromisů,“ dodal jeho kolega Radek Doležel.

Za vše mluví příklad, kdy s městem podepsali smlouvu na pronájem prostorů zámku na stejný den, jako to už udělali dva subjekty před nimi. Přitom oba Radkové do všech akcí vkládají nejen svůj čas, ale také finance. A dělat chyby si nemohou dovolit.

„Samozřejmě můžeme shořet jako papírový drak, kdyby se to nepovedlo. Ale věříme, že takový den nenastane,“ řekl Sovadina, který by uvažoval i o tom, že jednoho dne pověsí současné řemeslo na hřebík a bude se věnovat čistě jen produkci podobných akcí.

„Někteří vkládají svůj čas a peníze do zahrady. My do pořádání aktivit pro ostatní. I na zahrádkáře může přijít pohroma a o všechnu úrodu přijdou. Je to riziko povolání,“ doplnil slova ještě studující Doležel.

Že mají možná našlápnuto k hvězdné kariéře dokazuje i nadcházející akce, která už přesahuje rozměry Holešova.

„Budeme pořádat zámecký ples. Připravujeme se na něj už měsíce. Chceme, aby se nesl v jiném duchu. Z toho důvodu jsme oslovili Jakuba Koháka do role moderátora, Inékafe či Sebastiana. Připravili jsme electroswing párty. Máme rádi něco nepředvídaného. Zdejší plesy jsou spíše vesnickou zábavou,“ přiblížili program únorového plesu.

Ačkoliv se šíří jejich akce výhradně prostřednictvím sociálních sítí, mají vždy plno.

„Je to pro nás signál, že to děláme dobře a že máme pokračovat,“ říká Doležel a vzkazuje lidem, aby je na internetu sledovali. Jedině tak jim nic neuteče.