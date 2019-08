Před lety se seznámil s BMX jezdcem Michaelem Beranem, s nímž později založil Zabil.cz.

"Měli jsme totiž podobné úmysly, totiž ukázat lidem, že i my jsme atleti, kteří musí ve svých sportech dřít a nic nemají zadarmo. A zároveň jsme chtěli dalším lidem ukázat, že se můžou věnovat i jiným než tradičním sportům,“ vysvětluje počátky hnutí Jan Kaňůrek. Podle jeho názoru se už lidé nedívají na adrenalinové sporty skrz prsty jako dřív.

Zabil.cz funguje už deset let a jeho tým tvoří asi dvacet sportovců, kteří pochází z celé České republiky a kteří se věnují skateboardu, freestyle motocrossu, BMX, a především workoutu a parkouru.

„Teď je největší boom právě s parkourem. Společně s workoutem je to totiž asi nejpřístupnější sport, protože k němu potřebujete jen tenisky, a třeba nějakou hrazdu nebo švédskou bednu. A kdybychom tu nebyli, lidé by nevěděli, jak mají s tím sportem začít,“ objasňuje Jan Kaňůrek smysl uskupení.

Zabít nudu

Název Zabil.cz znamená, že by lidé měli sportem zabíjet nudu.

„Nechceme, aby lidi neseděli za počítačem nebo s mobilem, proto se je snažíme vytáhnout ven a naučit je sporty, které děláme my, a to bezpečně. Například když chce dítě začít s parkourem, tak neví, jak, a jeho rodič to taky neví. Pak se může snadno zranit. Proto pořádáme kurzy, na nichž se snažíme lidem vštípit základy. Vysvětlíme jim, jak mají postupovat, jak dávat správně ruce a nohy, na co mají dávat pozor,“ popisuje Jan Kaňůrek, který každý měsíc pořádá v Kroměříži parkourové workshopy pro děti, a to úplné začátečníky i pro pokročilé.

Přestože se Jan Kaňůrek věnuje mnoha sportům, stále se najdou nové, které by rád vyzkoušel.

„Můj známý mě třeba láká na paragliding, možná by mě bavila i motorka. Čas od času mám takové záchvěvy, jenže tolik volného času už nemám. Například skok s padákem je časově opravdu náročný. Proto se raději snažím důkladně věnovat těm sportům, které už mám, a předávat své zkušenosti dalším,“ uzavírá Jan Kaňůrek.