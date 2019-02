Zlín - Senát ve čtvrtek zamítl novelu zákona, která ženám dávala na výběr, zda chtějí své jméno přechylovat, či nikoli. Možnost užívat mužský tvar příjmení tak nadále zůstává pouze cizinkám a Češkám, které se za cizince provdají, případně žijí dlouhodobě v zahraničí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

K prosazení novely chybělo příznivcům změny nepřechylování jen několik hlasů. Její odpůrci uváděli jako hlavní argument skutečnost, že o nepřechýlená jména není mezi širokou veřejností zájem.

Podle zjištění Deníku ve Zlínském kraji ženy o příjmení v mužském tvaru příliš nestojí.

„Zájem o nepřechýlené příjmení je ve Zlíně minimální. V případě Češek jde ročně zhruba o osm případů. Ročně se přitom ve Zlíně koná v průměru 300 svateb. Cizinky u nás příliš mnoho svateb nemají. Ty, co se u nás vdají, mají zájem o nepřechýlené příjmení téměř vždy. Ročně se ale jedná řádově asi o pět případů," uvedl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Také mluvčí zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová se domnívá, že nepřechýlené příjmení je zbytečná komplikace znesnadňující porozumění. „Jsme v Česku, ženská koncovka u příjmení ová je tradiční. Nemyslím, že by se na tom mělo něco měnit," míní Majdyšová.

Naopak mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková si myslí, že každá žena má právo svobodně si zvolit tvar svého jména.

„Nejsem nějak emancipovaná, ale myslím si, že když máme demokracii, tak by ženy měly to právo mít. Přijde mi to líto. Některé ženy by to jistě uvítaly, protože jsou třeba v postavení, kdy často pracovně komunikují se zahraničními partnery a přechýlené příjmení mohou vnímat jako určitou překážku," domnívá se Dvorníková.

S jejím názorem souhlasí i starostka obce Napajedla Irena Brabcová.

„Osobně jsem to nikdy neřešila. Podle mě má být volba tvaru jména ponechána na subjektivním rozhodnutí každého jednotlivce," myslí si Brabcová.

Také majitelka zlínské Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová by rozhodování o tvaru příjmení raději nechala na samotných ženách.

„Mělo by jít o svobodnou volbu každé ženy. Myslím, že přechylování příjmení je svým způsobem určitý hendikep. Ve světě je lidem divné, proč se žena jmenuje jinak než její manžel. U nás je přechylování tradice, a proto ženy ze starší generace neuvažují o jméně, které má nepřechýlený tvar. Ovšem mám jednu mladou kamarádku, která o nepřechýlený tvar jména stála," podotkla Zuzana Baťová. (zoe)