Vizi má prý staronová ředitelka jasnou.

„Ráda bych navázala na to, co jsem před dvěma lety opustila. Chci, aby Kroměřížská nemocnice dobře plnila svůj účel – byla dobře fungující oblastní nemocnicí. Nechceme si hrát na IKEM nebo Motol,“ řekla Deníku Lenka Mergenthalová.

V mezidobí vedl nemocnici Petr Liškář, který se podle dostupných informací nového výběrového řízení nezúčastnil. Po předchozím vedení zůstává vracející se ředitelce několik nedořešených záležitostí: a nechybí mezi nimi také kontrola přerozdělení odměn zdravotním sestrám na interním oddělení, které za jarní část koronavirové pandemie nedostaly žádné prémie.

„Teprve si předáváme funkce a agendu, ale tohle určitě není uzavřená záležitost,“ ujistila staronová ředitelka, že se kauzou, kterou otevřel na podzim právě náš Deník, bude zabývat.

Do akce s vlastním týmem

Do letošního výběrového řízení se vracející ředitelka kroměřížské nemocnice přihlásila, protože si tentokrát mohla vybrat svůj vlastní tým spolupracovníků.

„Mám teď kolem sebe lidi, kterým můžu důvěřovat. A také cítím podporu ze strany zaměstnanců, kteří říkali, že by byli rádi, kdybych se vrátila,“ objasňuje své rozhodnutí Lenka Mergenthalová, která nemocnici v Kroměříži důvěrně zná i z pozice lékařky a primářky anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Podpora z celé řady stran

Podporu má nejen ze strany zaměstnanců či vedení kraje, na spolupráci se těší i zástupci města. „Jsme rádi, že můžeme navázat na naši spolupráci s paní doktorkou. Za město určitě toto rozhodnutí vítáme,“ potvrdil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Je to logické, právě on a celé městské zastupitelstvo byli přede dvěma lety silně proti odvolání Mergenthalové. Stejně tak se za ni postavila řada zdravotníků: přímo na krajském úřadě si vynutili jednání s tehdejším hejtmanem Jiřím Čunkem a vyhlásili dokonce stávkovou pohotovost.

Změna ve Zlíně?

Změny ale podle všeho nastanou také ve vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, které doposud šéfoval Radomír Maráček.

Jméno nového ředitele či ředitelky největšího zdravotnického zařízení v kraji však náměstkyně Olga Sehnalová nechtěla zatím včera Deníku sdělit s odvoláním na stále probíhající jednání Naopak v Uherském Hradišti a ve Vsetíně se na pozicích ředitelů tamních nemocnic nic nemění, ve funkcích zůstávají Petr Sládek a Věra Prousková.

Profil ředitelky Kroměřížské nemocnice, a.s. Lenky Mergenthalové

Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde úspěšně složila zkoušky v roce 1992. Po získání diplomu pracovala v Kroměřížské nemocnici, a.s. až do roku 2005. Následně na 16 měsíců odešla do přerovské nemocnice, kde pracovala na pozici zástupce primáře. V roce 2006 se pak vrátila na pozici primáře Anesteziologicko – resustitačního oddělení. Od února 2014 do 31. ledna 2019 zastávala funkci místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice, a.s. (de facto funkce ředitelky). Do křesla ředitelky nemocnice se vrátila 26. ledna 2021. Mezi lety 2009 až 2011 mimo jiné studovala manažerské studium, po jehož ukončení získala titul MBA. V roce 2019 získala Cenu za statečnost od Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů. K získání ocenění ji tedy gratulovala i Olga Sehnalová.