Areál se na otrokovickém „Šterkáči“ otevřel v deset dopoledne. Úderem poledne zahájila festival na hlavním pódiu zlínská kapela Franc Alpa. Následovaly skupiny Medial Banana, John Wolfhooker, Vypsaná fixa, Kapitán Demo, Rybičky 48 a celý festival zakončil Ben Cristovao.

Domlouvání kapel na festival bylo letos mnohem složitější.

„Dnešní doba je extrémně složitá. Covid celkově proměnil pravidla hry. Dříve byl totiž stanovený nějaký režim, který dlouhodobě fungoval. Kapely se domlouvaly třeba rok nebo dva dopředu.Díky tomu, že se teď vůbec nevědělo, jaká budou pravidla, tak se hodně změnily i plány kapel. Spousta z nich si teď namísto festivalů jede jen svoje menší koncerty. Takže to letos bylo obtížnější než v předchozích letech,“ říká hlavní organizátor Lážo Plážo Festu Jan Svoboda.

Na přípravě festivalu se celoročně podílí deset lidí. Práci jim ztížila také opatření spojená s koronavirem.

„Jednoznačně nám to přidalo práci navíc. Pokud ale máme nějaká pravidla, která známe dlouhodobě, tak se dokážeme nějak zařídit. Samozřejmě nás to stojí energii a peníze, ale je to lepší, než kdybychom neměli fungovat vůbec,“ míní Svoboda.

Nabitý program

Kolik festival přiláká návštěvníků, nebylo dopředu zřejmé.

„Lístky na letošní akce se kvůli opatřením prodávají buď přímo na místě nebo na posledních chvíli v předprodeji. Negativní informace z médií tlačí lidi, aby nakupovali až v nejzazší termín. To je pro nás pořadatele šibeniční. Nikdy totiž nevíme, kolik lidí nakonec přijde,“ přibližuje Svoboda.

Areál se však v odpoledních hodinách začal postupně plnit. Návštěvníky lákal zejména nabitý hudební program.

„Těším se hlavně na Rybičky 48. Ti jsou super,“ usmíval se například David ze Zlína.

A nebyl jediný. „Já jsem zvědavý na všechny kapely. Ale kdybych si měl vybrat jednu, tak asi Rybičky nebo Ben Cristovao,“ prozradil Petr, který byl i na prvním ročníku festivalu.

Pivní speciály i paddleboardy

Kromě koncertu svého oblíbeného interpreta mohli návštěvníci ochutnat něco ze široké škály občerstvení v gastro zóně. V areálu byl Beefeater Bar a chybět nemohly ani pivní speciály a cidery.

Na své si přišli také milovníci sportu, pro které byly připraveny k zapůjčení paddleboardy.

Letošní Lážo Plážo Fest je sice minulostí, organizátoři však hlásí, že třetí ročník je už kompletně připraven.

„Zorganizovat takový festival zabere asi čtrnáct až patnáct měsíců, takže v tuto chvíli je ročník 2022 kompletně naplánovaný,“ uzavírá Svoboda.