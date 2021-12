Kvůli koronaviru však kluziště v loňské sezoně nebylo vůbec v provozu. Rok předtím město provozovalo na Hanáckém náměstí kluziště, které si pronajalo. To zaznamenalo u veřejnosti obrovský ohlas, podle odhadů města ho totiž navštívilo nejméně 15 tisíc bruslařů.

Zakoupené mobilní kluziště má tak letos svou premiéru. V provozu je od pátku 10. prosince, kdy na něj odpoledne vyrazili první bruslaři. Dále by mělo být otevřeno veřejnosti denně od 9 do 21 hodin. V čase od 13 do 14 a následně od 17 do 18 hodin je pak vždy naplánovaná pravidelná údržba ledové plochy.

K dispozici je také půjčovna bruslí či uzamykatelné skříňky. Vstupné na kluziště je 10 korun.