Ve zprávě zaslané médiím o tom informovala tisková mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

„V tuto chvíli jsou rezervy ve vytvoření dalších nemocničních lůžek, ale musíme hledat i možnosti, jak systém posílit o dobrovolníky,“ řekl hejtman Čunek.

Předseda představenstev krajských nemocnic Radomír Maráček informoval členy krizového štábu o tom, že nemocnice přecházejí na akutní péči a od pondělí 12. října budou pozastaveny plánované výkony.

„Problém nastane, pokud začne vypadávat sesterský personál. Potřebujeme pomoci se zajištěním dodávky vitamínů pro zdravotníky. Mezi nemocnicemi jsme si rozdělili úkoly, máme lůžkové kapacity i dostatek ochranných prostředků,“ sdělil Maráček.

Momentálně je v nemocnicích v kraji (ve všech kromě Vsetína) hospitalizováno 70 pacientů s COVID-19, kteří většinou leží na standardních lůžkách.

HYGIENA: JSME POD OBROVSKÝM TLAKEM

Ve všech nemocnicích Zlínského kraje byly navýšeny počty lůžek s plicní ventilací, kterých je celkem 74.

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS Zlín) Eva Sedláčková konstatovala, že nárůsty COVID pozitivních pacientů jsou enormní.

„Trasujeme všechny a ve spolupráci se studenty Univerzity Tomáše Bati vše běží perfektně, avšak pro pracovníky to znamená značné vypětí, počet telefonických hovorů je obrovský,“ sdělila Sedláčková s tím, že počty nakažených jsou průběžně zveřejňovány na webu ministerstva zdravotnictví.

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JE ZATÍM SITUACE UDRŽITELNÁ

„Jedná se o respirační nákazu, a když dojde k přeplnění nemocnic, bude to vážné. Je nutné vývoj zlomit. Pokud se situaci podaří zajistit, největší přírůstky by měly být v říjnu, pokud ne, pak to nastane v listopadu. Je potřeba zajistit sociální služby,“ řekla ředitelka KHS Zlín.

Podle informací Heleny Miklové, vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu, je zatím situace v sociálních službách Zlínského kraje udržitelná a nemocní se pohybují v jednotkách.