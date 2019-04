Barokní most v Holešově se stal krajskou památkou roku 2018

Při opravách rampy vedoucí přes zámecký příkop v minulém roce byl odhalen zcela unikátní raně barokní most. Město Holešov trvalo na zachování této památky, ale zároveň chtěli most i nadále využívat jako přístupovou komunikaci do zámku.

Historický barokní most v Holešově | Foto: MÚ Holešov

Vymysleli proto raritní řešení. „Stará rampa byla odstraněna a nová rampa byla pojata jako železobetonová skořápka, tudíž vznikl takový most v mostě," popisuje tisková mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová. Původní torzo mostu je tedy prezentováno uvnitř nové rampy a dokonce je také přístupné. Díky točitému schodišti se také může stát součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku. Vzácný nález ocenilo i Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kdy vyhrál v krajském kole jako Památka roku 2018 a postoupil do celostátního kola. V republikovém kole se však už most v obrovské konkurenci neprosadil a vítězství si odnesla Chalupa Daňkovice.

Autor: Jana Bradnová