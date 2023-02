„Reklamní letáky sleduji pravidelně. V podstatě je prohlížím vždy, když nám přijdou do schránky. Důvodem jsou samozřejmě slevy, co jiného,“ krčí rameny mladá maminka.

Přiznává, že většinou hledá, kde jsou zrovna levné potraviny. Letáky ze specializovaných obchodů ji příliš nezajímají.

„Prohlížím letáky z velkých supermarketů, které máme ve městě. Velké řetězce už navíc dnes nabízejí kdeco, od potravin až po oblečení. Já sleduji hlavně to, kde jsou zrovna v akci ty základní věci a potraviny do domácnosti, které kupuji pravidelně – vajíčka, máslo, pečivo a tak dále,“ vysvětluje.

Slevy vyhledává od doby, kdy si s přítelem zařídila vlastní domácnost. Na mateřské se navíc snaží šetřit každou korunu.

„Dá se říct, že do obchodu chodím dvakrát týdně. V pondělí a ve čtvrtek. Právě ve dny, kdy začínají akce. Je to tím, že jsem na mateřské a mohu si na to vyhradit čas a také proto, že se častokrát stává, že to zboží v akci už další dny prostě nekoupíte. Zmizí z pultů během prvního dne,“ dodává Natálie s tím, že největší nápor bývá v obchodech, když jsou v akci vajíčka.

„Před Vánoci jsem takhle šla do jednoho supermarketu, kde zrovna byly v akci. Neuvědomila jsem si, kolik je hodin a byla jsem tam před otevřením obchodu. Už tam stála dlouhá fronta. Když obchod otevřel, bylo to prostě husté, nedá se na to zapomenout. Lidé se řítili pro vajíčka, div, že se nepozabíjeli,“ vzpomíná s úsměvem.

„To už mi přijde trochu za hranou,“ dodává mladá Kroměřížanka.

Nakupují v akcích a prodávají na sítích

V poslední době si také všímá, že se lidé snaží na slevových akcích obohatit.

„Na sociálních sítích jsem v řadě skupin, kde jsou především mladé maminky. Všimla jsem si, že někteří lidé nakoupí v supermarketu třeba oblečení ve slevě a až akce skončí, tak se ho snaží na internetu prodat za plnou cenu,“ kroutí hlavou Natálie.

O obdobných případech ví i samotné prodavačky.

„Víme, že lidé tohle dělají. Ale my s tím nic nezmůžeme. Stejně tak se stává, že si někdo koupí třeba bundu, která je v akci za pět stovek. A když se bunda prodává za původní cenu, třeba osm set, tak ji ten dotyčný přijde vrátit a chce za ni těch osm stovek. Je občas až neuvěřitelné, co někteří lidé zkouší,“ přiznává prodavačka Petra.

„Taky se stává, že si lidé nakoupí pět párů bot, v různých barvách a velikostech. Doma si je odzkouší, rozmyslí se a za pár dní přijdou čtvery boty vrátit. To už se ale děje řadu let, není to nic nového,“ uzavírá prodavačka.