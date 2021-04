Deníkem oslovené obchody v okresním městě Kroměříži žádné velké tlačenice nezaznamenaly. Jinak tomu bylo u nákupních center. Například před řetězcem obchodů Pepco, které nabízí dětskou módu a boty, se tvořily fronty.

Boty pochodem chod

„Vyšlo to akorát. Malé zase porostla noha. Kdyby uzávěra trvala ještě déle, musela bych nákup bot řešit jinak – přes internet. Ale přes internet se dětem boty kupují špatně,“ říká maminka čekající před kroměřížským obchodem s dětskou obuví.

Před vstupem do prodejny stojí neustále zaparkovaný nějaký kočárek, dovnitř a ven z obchodu stále proudí lidé. Přesto říká paní vedoucí a majitelka Leona Havlíčková, že se nejedná o enormní zájem.

„U nás je to trochu složitější. Tak se může zdát, že se tu tvoří nějaké fronty. Ale není tomu tak. Třeba do papírnictví přijdete, koupíte a jdete. U nás musíte počkat, než si děti botičky zkusí a vyberou ty, které jim budou nejlépe sedět. To může být i půl hodiny,“ vysvětluje Havlíčková.

„Věřím, že lidé budou chodit postupně během celého týdne,“ míní Havlíčková a už pobízí maminku s dítětem, aby vešla do prodejny.

Průměrná návštěvnost

Ani v jednom z kroměřížských papírnictví nezaznamenali zaměstnanci zvýšený zájem ze strany zákazníků.

„Nechodí moc lidí, čekali jsme větší zájem,“ svěřila se vedoucí prodejny Navrátilová.

Že by se dostavily davy zákazníků v pozdních odpoledních hodinách také neočekávala.

„Teď, když jedou výdejová okénka, nejsou lidi naučeni chodit do města odpoledne. Po třetí hodině už se začíná město vylidňovat,“ prozrazuje vedoucí.

A co nyní táhne zákazníky do papírnictví?

„Nakupují jen to nezbytné. Většinou dětem do školy. Možná si ale všichni říkají, že první den tu bude narváno, tak se zastaví až zítra,“ usmívá se Navrátilová.

Prodejna je navíc otevřena jen z poloviny. Druhou část sortimentu, který papírnictví nabízí, tvoří hračky. A prodej hraček od vlády výjimku nedostal. Lidé je i nadále mohou koupit maximálně přes internet.

Knihovna bez studovny

Kromě nákupů ale lidé využívají ve větším počtu služby Knihovny Kroměřížska. Ta otevřela provoz jak dospělého, tak dětského oddělení. V rámci dospělého oddělení je uzavřena studovna a zdržovat se čtenáři nemohou ani v čítárně.

„Už se to v Kroměříži rozkřiklo, protože k nám plynule proudí naši čtenáři. Za to jsme strašně rádi,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková. Pomalejší rozjezd zaznamenalo dětské oddělení.

„Zřejmě bude ještě tento týden z pohledu návštěvy dětských čtenářů takový slabší,“ předpovídá Kašpárková. Knihovna tento týden také otevře dvě městské pobočky – na Oskole a na Barbořině. Ačkoliv je knihovna v provozu, platí zde jistá omezení.

„Lidé by se u nás měli zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu. Tedy si vybrat, půjčit a jít domů. Z toho důvodu jsme také odstranili sedací nábytek,“ dodala ředitelka.