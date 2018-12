Najít lékaře může být problém

Lékařů je málo, na jednoho připadá v průměru přes 1500 pacientů. Zatímco počet pacientů roste, počet lékařů stagnuje či se snižuje.

Výzvy bezradných lidí, kteří se na sociálních sítích ptají ostatních, zda neví o dobrém lékaři v Kroměříži jsou velmi časté.

A to bez rozdílu na specializaci. Každopádně se nemusí jednat jen o gynekologa či stomatologa. Problém může být najít i všeobecného – praktického – lékaře. Se stárnoucí populací rostou i nároky na lékaře, kterých však nepřibývá.



POJIŠŤOVNA MÁ POVINNOST POMOCI

„Není neobvyklé, že na jednoho lékaře spadá třeba 1700 osob,“ řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

„Neexistují právní předpisy, které by nařizovali či omezovali v tomto případě práci lékaře. Obecně platí, že poskytovatel může odmítnout přijmout člověka do péče pouze tehdy, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Pokud se nenajde řešení a opravdu není možné ve svém okolí objevit lékaře, který by se o pacienta postaral, ať již z kapacitních důvodů či nepodepsaného smluvního vztahu s pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna povinna člověku pomoci a nalézt lékaře sama. Ale jen v případě, že bude člověk opravdu sám neúspěšný. Konkrétní počet, seznam lékařů v dané oblasti však není dostupný.

„Jediné řešení, jak to zjistit, je obvolat všechny zdravotní pojišťovny a seznamy porovnat,“ řekl Tichý.



ZA 35 MINUT U PRAKTIKA

„Pojišťovna disponuje seznamy svých lékařů. Proto je vždy nejlepší obrátit se na ni. Samozřejmě síť smluvních lékařů se může rapidně lišit v závislosti na velikosti pojišťovny,“ upozorňuje Štěpanyová, která dodává, že samozřejmě největší záběr bude mít například VZP a velmi malý ZP Škoda, jež je spíše lokální. Ačkoliv se od sebe velmi liší jejich povinnosti jsou dané.

„Podle odbornosti musí být každá pojišťovna schopna nabídnout lékařskou pomoc do určité dojezdové doby,“ řekl Oldřich Tichý. Například u praktického lékaře se jedná o vzdálenost rovnou 35 minutám, podobně je tomu u gynekologa či zubaře. Čím víc se stupňuje odbornost, tím větší je dojezdová doba.

Problematiku chybějících lékařů si uvědomuje i ministerstvo zdravotnictví.

„Odmítání pacienta se stává zejména u praktiků a stomatologů. Víme o tomto problému,“ řekla k tomu Štěpányová. Nic však nenasvědčuje zlepšení celé situace. Navíc počet obyvatel ve Zlínském kraji roste. V současnosti žije ve Zlínském kraji zhruba 584 tisíc obyvatel, kteří vyžadují lékařskou péči.