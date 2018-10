Nad novou koalicí se stále vznáší řada otazníků

Po nadějných jednáních z počátku minulého týdne se situace kolem nové koalice opět zbrzdila. Ještě ve čtvrtek vše nasvědčovalo tomu, že se zrodí čtyřkoalice ve složení NEZÁVISLÍ, ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO, ČSSD a Piráti.

Radnice v Kroměříži. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Přikrylová

Následně však nastal rozpor mezi lídrem ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA Richardem Kremlem a zbytkem jeho spolustraníků, kteří se myšlenkově rozcházejí v otázce volby starosty. Těsná nadpoloviční většina 14 hlasů, kterou by čtyřkoalice v 27 členném zastupitelstvu měla, tak visí na vlásku.

KREML CHCE JINÉHO STAROSTU

„Jednání by se měla vrátit o dva tři kroky zpět. Měli bychom se sejít v širším kruhu. Oslovit znovu KDU-ČSL, klidně i ODS,“ sdělil své představy Kreml. „Mám problém s Jaroslavem Němcem, který by měl pokračovat ve funkci starosty. Podle mého by nebyl dobrým tahounem nové koalice,“ vysvětloval Kreml náhlou změnu názoru. Zatímco nyní se staví proti Němcovi, ještě několik dní předtím si s ním notoval. Po skončení voleb spolu u kávy přátelsky jednali o východisku patové situace při vzniku koalice a teď se ocitl Němec na černé listině.

Úřadující starosta Jaroslav Němec, lídr vítězné kandidátky NEZÁVISLÍ, odmítl nynější krok Richarda Kremla komentovat se slovy, že se bude soustředit na vyjednávání se zbylými zastupiteli. Ačkoliv Kreml odmítl dále současné seskupení podporovat, zbylí zastupitelé zvolení za ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO u vyjednávacího stolu zůstávají a vedení vyjednávacího týmu se místo Kremla ujal Vít Peštuka.

NĚMEC DOSTAL PODPORU

Vůči chování Richarda Kremla se vyhradili i lídři Pirátů a ČSSD. „Vzhledem k tomu, jak se Kreml zachoval, bude spolupráce s ním složitá. Právě on byl tím, kdo přišel s požadavky na nějaké personální změny. A to i přesto, že několik dnů předtím navrhované personální složení akceptoval,“ uvedl Vratislav Krejčíř za Piráty. „Minulé pondělí se Kreml podepsal pod určité prohlášení, kde souhlasil s rozložením funkcí v nové koalici a za dva dny otočil,“ řekl Karel Holík za ČSSD.

„Na jednání bez přítomnosti lídra ZDRAVÉHO KROMĚŘÍŽSKA starosta Němec vyjádřil ochotu vzdát se funkce v případě, že to povede k dalšímu vyjednávání. Všichni jsme mu však vyjádřili podporu, že si nic takového nepřejeme,“ prozradil průběh jednání Krejčíř.

Z důvodu chybějícího hlasu od Richarda Kremla, který dával čtyřkoalici jistotu většiny, se rozhodlo současné uskupení oslovit ještě další stranu. „K jednání jsme chtěli přizvat buď ODS nebo lidovce. Přednost dostali občanští demokraté,“ vysvětlil další krok Holík.

Pokud by se ODS rozhodlo do vyjednávání vstoupit, znamenalo by to navíc další tři hlasy a koalice by pak měla opět v zastupitelstvu nadpoloviční většinu. Daniela Hebnarová, která se za občanské demokraty sešla s Jaroslavem Němcem, si vzala dobu na rozmyšlenou. „Musím se poradit s místním sdružením ODS za jakých okolností vstoupíme do koalice,“ sdělila první dojmy z jednání Hebnarová.

Rozložení mandátů: NEZÁVISLÍ 6, ANO 2011 5, ZDRAVÉ KROMĚŘÍŽSKO 4, KDU-ČSL 3, ODS 3, Piráti 2, ČSSD 2, KSČM 2.