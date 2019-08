„Jeden investiční záměr jsme podali na odvlhčení zdiva budovy domova mládeže a školní jídelny na ulici Lipnická. Zdivo je vlhké a opadá, jsou tam vadné sanační omítky,“ popsala současný stav budovy ředitelka školy Olga Pastyříková.

Opravy se dočká také boční a nákladová rampa a boční schodiště domova mládeže. Na rekonstrukci škola obdrží od zlínského kraje téměř 1,4 milionu korun.

Druhý investiční záměr se týká rekonstrukce zastaralého odsávání ve školní kuchyni. Dělníci nainstalují rekuperační jednotky pro kuchyň a samostatné rekuperační jednotky pro výdejnu stravy a školní jídelnu. Vymění se také odsávací potrubí se zákryty nad technologickým zařízením.

„Náklady na tuto akci jsou dva miliony korun,“ doplnila ředitelka Pastyříková.

Obě opravy by neměly příliš zasáhnout do běžného provozu školy a podle slov hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka by měly být hotové do konce letošního roku.

„Provoz domova mládeže opravy nijak neovlivní, protože se odvlhčuje venkovní zdivo. Přípravné práce na rekonstrukci školní jídelny se budou dělat buď v odpoledních hodinách, nebo za provozu,“ vysvětlila ředitelka školy Olga Pastyříková.

Hlavní fázi rekonstrukce kuchyně by dělníci mohli zvládnout v říjnu v období podzimních prázdnin.

Část rekonstrukcí na škole už začala. Silná vichřice, která se Bystřicí pod Hostýnem prohnala 1. července, totiž odnesla střechu u budovy školních dílen. Dešťová voda tehdy silně protekla a poškodila izolace, elektroinstalace, malby, nábytek a další příslušenství pod střechou, proto škola přistoupila k okamžité opravě.

„Od pojišťovny jsme na havárii střechy obdrželi milion korun,“ upřesnila ředitelka Olga Pastyříková.