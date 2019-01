KROMĚŘÍŽSKO - I několik výjezdů týdně k nahlášenému pálení odpadu absolvují profesionální hasiči na Kroměřížsku. Většinou jde o případy, kdy hustý dým obtěžuje okolí nebo je značně viditelný a dokáže lidi natolik vyděsit, že volají na pomoc záchranáře nebo strážníky.

Veřejnost je na kouř podle mluvčího krajských hasičů Ivo Mitáčka totiž velmi citlivá. „Jakmile vidí dým, raději nás lidé volají,“ vysvětlil Mitáček.

Hustý kouř nejčastěji způsobuje pálení hromad biologického odpadu.

„Pokud je toho více, bylo by dobré hlásit nám to předem. Větší firmy už s tím mají zkušenosti, a pokud hodlají něco podobné pálit, dávají nám včas vědět,“ nastínil mluvčí hasičů.

Největším problémem bývají podle Mitáčka zejména senioři, kteří nejsou schopni oheň uhlídat.

„Ten se pak snadno rozšíří do okolí,“ upozornil Mitáček. Výjimkou nejsou ani takové případy, kdy lidé do ohně přilívají hořlavé látky, aby likvidaci odpadu urychlili.

Neobvyklé není ani pálení nepořádku v nočních hodinách.

„V takových případech se obvykle od dotyčných dozvídáme, že to dělají proto, aby je nikdo neviděl,“ poznamenal Mitáček.

Občasné telefonáty ze strany občanů jezdí prověřovat také strážníci kroměřížské městské policie.

„Nejčastěji se nám ozývají sousedé, které obtěžuje déletrvající kouř,“ potvrdil ředitel strážníků Miloslav Skřebský.

Většinou podle Skřebského lidé pálí odpad po úklidu kolem domů.

„Bývá to nejen tráva, ale i například pneumatiky,“ přiblížil Skřebský.

Mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna přitom upozorňuje, že podle vyhlášky o odpadech není podobný druh likvidace povolený.

„Je možné pálit jen ořezové dřevo, naopak tráva nebo listí by se mělo odvážet do sběrny bioodpadu,“ vysvětlil Zrna.

I přesto však dosud přestupková komise kroměřížské radnice podobné prohřešky neprojednávala.

„Bývá to vždy těžké dokazovat. Pokud už ale k něčemu takovému dojde, je snaha řešit to obvykle domluvou,“ dodal Zrna.