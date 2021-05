„Když je nás málo, tak pomáhají i ostatní,“ doplnil za organizátory letošního stavění máje Milan Valerián.

„V Provodově je to historická tradice, je květen, měsíc lásky, začíná jaro, vždy se na ni velmi těšíme,“ vysvětlil jeden z dlouholetých organizátorů Jan Talaš. Podle něj je nejdůležitější zasazení májky do předem vykopané 2,5 metrů hluboké jámy a následné udusání hlíny kolem ní.

„Aby, když fouká vítr, tak se májka a ni nehnula,“ usmál se současný provodovský zastupitel.

Po mnoha letech se loni v Provodově májka nestavěla a to kvůli omezením, která s sebou přinesla pandemická situace.

„Letos jsme ale již nechtěli Provodov o májku ochudit. Je to každoroční tradice. Loni po nevídané době jsme májku neměli, proto jsme už nechtěli dopustit, aby nebyla. Lidé zde mají tuto tradici rádi, vždy se dojdou podívat a mají úsměv na tváři,“ doplnil Milan Valerián.

Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Má 30 metrů

A právě v Provodově je důvod k úsměvu několikanásobný. Mladé dívky májku totiž ozdobily svými podprsenkami. Bílá, žlutá, černá s kvítky a další tyto kousky spodního prádla tak budou od pátku vlát do okolí. „Je to taková milá provokace pro kluky z okolních obcí,“ přiblížil tuto netradiční ozdobu Milan s úsměvem.

Letošní provodovská májka má kolem třiceti metrů, její ozdobený vrch je další připevněný pětimetrový smrk. Samotný kmen pro kterého byli v provodovském „Chladném lese“, má podle Milana Valeriána okolo 26 metrů.

„Nejtěžší prací je asi vykopání jámy,“ zmínil Milan. Připravenou a ozdobenou májku pomáhal usadit do jámy jeřáb a tak jeho přítomnost a téměř třicet metrů dlouhý strom, přilákaly do centra obce mnoho lidí. „Máme z toho radost,“ uvedla například paní Naďa.

Májka představuje symbol lásky, plodnosti a mládí. Je považována i za strážce obce. Podle tradice se 30. dubna poseká v lese co nejvyšší strom, ze kterého jsou uřezány větve a je oloupaná kůra . Vršek májky zdobí mladé dívky. Právě uvázaný věnec pod korunou stromu symbolizuje panenství dívek ve vsi. Proto mladíci ze vsi musí májku hlídat, aby ji z jiných vsí mladíci během noci nepokáceli a nezískali tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes platí, že jde o velkou ostudu, pokud se jim to povede a místní si májku neuhlídají. Další tradicí na vesnicích je i to, pokud je dívka zadaná, postavit na Prvního máje májku z mladé břízky před její dům.