Především děti se těšili ze show Radia Zlín na netradiční ledové ploše, kam dorazili tři hokejisté týmu PSG Berani Zlín: Tomáš Fořt, Tomáš Štůrala a Jakub Herman.

„Show s hokejisty PSG Berani Zlín se v zámecké zahradě v Holešově koná od roku 2017. Cílem je pobavit regionální příznivce zimních sportů a zviditelnit holešovské kluziště,“ prozrazuje tisková mluvčí Městského kulturního centra Holešov Dana Podhajská.

Ve společnosti hokejových hvězd si mohly nejen děti, ale i dospělý, zabruslit, ale i zasoutěžit. Vyzkoušet si střelbu na branku, ale i její obranu, také nesměla chybět ledová honička na bruslích.

Na ledě panovala příjemná atmosféra. „Je to fajn tady s těmi dětmi,“ pochvaloval si Tomáš Fořt, který se této akce zúčastnil už po druhé. „Jestli se to bude opět pořádat, rád opět dojedu,“ dodává.

On sám bruslit začínal na rybníku. „Táta se tehdy rozčiloval, že brácha ještě neumí bruslit,“ vzpomíná. S hokejem však začal až později. „Začali jsme jezdit do Moravské Třebové, tam jsem začal. Nebyla tam tehdy střecha, vypadalo to trochu jako tady, akorát když bylo teplo tak led tál."

Po sportovních aktivitách se se všemi hokejisté rozloučili autogramiádou. Tím však bruslení pro Holešov nekončí. Kluziště v zahradě holešovského zámku bude minimálně do konce února stále v provozu.

„Zda bude v provozu ještě začátkem března, o tom rozhodne především počasí,“ krčí rameny Dana Podhajská. Zámecké kluziště je tuto zimu v provozu již od 22. prosince.

„K 14. únoru přišlo již 6300 lidí včetně 420 žáků organizovaných školami. 84 hodin provozu patřilo jen hokejovým pronájmům,“ doplňuje mluvčí.