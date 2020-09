Na výstavě hub v Přerově je k vidění 290 druhů. Vstup po skupinkách

Nasbírat vzácné druhy hub v lesích není jen tak - a dá to práci. I proto jsou přípravy na tradiční výstavu, která se každoročně koná v přerovském klubu Teplo, náročné a zaberou dost času. Pořadatelé třiadvacátého ročníku museli letos kromě shánění vzácných exemplářů zajistit také to, aby byla prohlídka výstavy bezpečná. Lidé mohli do sálu jen v rouškách a dovnitř vcházeli po skupinách.

Výstava hub v přerovském klubu Teplo za protikoronavirových opatření, září 2020 | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová