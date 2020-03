"Jde o pět mužů, jejich stav je dobrý, čekáme na výsledky testů specializované laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze," uvedl mluvčí nemocnic zřízených Zlínským krajem Egon Havrlant.

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně funguje standardně infekční ambulance v rámci Interního oddělení, která ordinuje každý týden od středy do pátku.

"Vedení nemocnice se na doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje rozhodlo aktuálně posílit její provoz o dva dny, tedy na celý příští týden, kdy bude fungovat od pondělí 9. do pátku 13. března 2020. V dalších týdnech zatím rozšíření provozu plánováno není. Důvodem je přetrvávající sezóna infekčních onemocnění, častější požadavky na odběry kvůli testům na infekční onemocnění včetně koronaviru a také fakt, že v tomto týdnu jsou v regionu jarní prázdniny a po jejich skončení patrně počet požadavků na tento typ vyšetření ještě vroste," vysvětlil dále Havrlant.

Plošný zákaz návštěv platí v tuto chvíli stále ve zlínské nemocnici s výjimkou porodnice, v Uherskohradišťské nemocnici platí zákaz návštěv na odděleních intenzivní péče. V nemocnicích ve Vsetíně a Kroměříži byly zákazy odvolány a omezení návštěv v tuto chvíli vyhlášeno není.

"Lékaři ale stále kladou důraz na doporučení, aby lidé omezili návštěvy svých blízkých v nemocnicích zejména pak na odděleních s intenzivním provozem, kde se léčí pacienti v nejzávažnějších stavech, a také u starších pacientů. Zavlečená infekce by u nich mohla způsobit závažné komplikace," vysvětlil Egon Havrlant.

Doporučení se týká nejen těch, kteří se necítí být zdraví, ale také každého, kdo se vrací ze zahraničí z oblastí postižených koronavirem.

"Tito lidé by měli zůstat v domácí izolaci, telefonicky by měli svůj stav konzultovat se svým praktickým lékařem nebo s krajskou hygienou a s nimi se dohodnout na dalším postupu. Návštěva nemocnice nebo dalších míst s větším pohybem lidí by znamenala zbytečné riziko šíření případné infekce," vyzval k opatrnosti Havrlant.