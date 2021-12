Příznivci zimních sportů prozatím neměli k dispozici areál ze sta procent. Lyžovat mohli na šesti stech padesáti metrech sjezdovky. V provozu byl také dětský park s lyžařským lanem, lyžařská škola, lyží a skiservis i restaurace U Vleku. „Abychom mohli plnohodnotně otevřít celý areál, potřebujeme ještě dvě, tři poctivé mrazivé noci k zasněžování,“ odhadl Jan Dudek.

Velké Karlovice lákají na „valašské“ moře i procházky krásnou zimní krajinou

Lyžaři mířící (nejen) do Karolinky musí počítat s tím, že si letos oproti minulým letům připlatí. „Došlo ke zdražení skipasů v průměru o patnáct procent. Takové navýšení volí letos většina areálů,“ říká Dudek.

Připomněl také nezbytnost dodržovat protiepidemická opatření, která v listopadu schválila vláda. „Lyžovat mohou pouze očkovaní nebo lidé, kteří už covid prodělali. My jako provozovatelé máme povinnost toto kontrolovat,“ upozornil Dudek. Uvedené pravidlo se netýká dětí do 12 let věku.

V provozu také Kohútka či Stupava

Kromě Karolinky začala sezona také ve Ski areálu Kohútka v Novém Hrozenkově. „Konečně jsme se dočkali. Po dlouhé pauze otevíráme v sobotu lyžařský areál. V provozu je lanová dráha Kohútka a modré sjezdovky Malá a Babská,“ oznámili provozovatelé.

OBRAZEM: Na Pustevnách u Libušína už je také stromeček. A je krásný!

Lyžovalo se také jinde ve Zlínském kraji, příznivce zimních radovánek přivítali o víkendu také na Stupavě v Buchlovských horách.

V dalších střediscích se na zahájení sezony připravují. Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích plánuje spustit plný provoz příští víkend.

„V současné době se věnujeme zasněžování a finálním přípravám vleků a lyžařské školy. Zvažovali jsme, jestli přípravy urychlit a vzhledem k příznivému počasí pustit vleky již o tomto víkendu, ale nakonec jsme se rozhodli, že budeme ještě pokračovat v zasněžování a zdokonalení podkladu sjezdovek, aby nám vydržely ve skvělé kvalitě celou zimu,“ uvedla mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.

Třímiliardová přestavba vsetínského nádraží odstartovala. Takto to vypadalo

Dodala, že na sjezdovce Horal bude prozatím od pondělí 13. prosince v provozu na tři hodiny denně dětský park s pojízdným kobercem. „Máme zde naplánovaný první turnus příměstských lyžařských kurzů pro děti z mateřských škol z regionu,“ řekla Žáčková.

Od pátku 17. prosince pak má naplno odstartovat sezona otevřením sjezdovky Horal pro širokou veřejnost a to včetně lekcí lyžařské školy. „A pokud budou dobré sněhové podmínky, zahájíme provoz také na hlavní, kilometrové sjezdovce Razula,“ dodala Martina Žáčková.