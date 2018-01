Na Trojáku mají sjezdovky plné, jezdí sem i lyžaři z jiných regionů

Ostatní areály na Kroměřížsku stále čekají na zahájení provozu, na Trojáku jsou ale sjezdovky plné lidí: o návštěvnost tam neměli nouzi ani ve čtvrtek dopoledne, kdy se to na svahu hemžilo ostřílenými i začínajícími nejmenšími lyžaři.

Letošní sezonu zahájili na Trojáku ještě před Vánocemi a ani nedávné oteplení tam zatím provoz nepřerušilo. „Teplejší dny jsme přečkali dobře, měli jsme totiž docela velké zásoby sněhu ještě z listopadu, takže se nám to podařilo pokrýt. Aniž bych chtěl být přehnaně sebevědomý, tak to prostě umíme. A ti, kteří to neumí, prostě nelyžují, tak to je,“ krčí rameny tamní provozovatel Jakub Juračka.

Oproti loňské zimě, která byla dlouhá a tuhá, se podle něj návštěvnost příliš nezměnila. „To počasí lidi opravdu neláká, navíc i přes rychlost internetu a médií se mezi lidmi stále moc neví, kde se právě lyžuje. Přesto máme návštěvnost zhruba stejnou jako loni,“ říká.

Dopomohl tomu i výpadek ostatních areálů, Trojáku z něj však prý neplynou pouze výhody.

„Jezdili sem i lyžaři z Olomoucka, protože stály Hlubočky i Hrubá Voda, takže se to víceméně stáhlo k nám. To ale také není dobře, protože je tu pak lidí až moc. Ti, co tady jsou zvyklí na určitý počet návštěvníků, jsou pak nespokojení, protože se všude tvoří fronty,“ vysvětluje provozovatel.

Přestože předpovědi počasí bývají nepřesné a střediska se podle nich nemohou stoprocentně řídit, na Trojáku se případného oteplení nebojí.

„I kdyby počasí bylo tak špatné jako posledních čtrnáct dní, tak s tím sněhem, který máme dnes, vydržíme stoprocentně až do konce února bez jakýchkoliv problémů,“ míní Jakub Juračka.

A souhlasil s ním přímo na místě i vlekař Bohumil Prokš. „Jde to dnes výborně, lidí tu je spousta, možná i o trochu více než obvykle. Minimálně do konce února to tu určitě udržíme,“ ujišťuje.

A dobré podmínky na Trojáku si opravdu oblíbili i lyžaři z okolních regionů.

„Lyžuje se mi velice dobře, svah je pěkně sjízdný. Jezdím sem pravidelně, jednou i dvakrát do týdne. Jsem opravdu moc spokojená, je tu i skvělé zázemí, příjemná obsluha, zkrátka tomu není co vytknout,“ nešetřila chválou Hana Nedvídková ze Zlína.

Někteří se pak na Troják přijeli tak trochu rozcvičit. „Sněhové podmínky jsou dobré, jezdím sem pravidelně, nic bližšího totiž ze Zlína není. Dělám tady ale spíš jen rozjezdy na ty vyšší hory, třeba v Itálii,“ uzavřel pro Deník další lyžař jménem Vladimír.