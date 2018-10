Na Svatováclavských hodech se bavili všichni, děti i dospělí

Tradiční oslava svatého Václava patrona města Hulín byla opět bohatá na zážitky. Dopolední program zahájil jarmark a mše svatá v místním kostele. Mezitím se náměstí plnilo lidmi, ale i nablýskanými motorky Harley Davidson, které se přijely předvést z unikátního Muzea Harley Pub v Otrokovicích.

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY. Na tradiční oslavě patrona města si to své našel opravdu každý.Foto: Deník / Jana Bradnová

„Jednou ze zajímavostí je, že toto muzeum patří k největším svého druhu v celé střední Evropě,“ poznamenal starosta města Roman Hoza.

Pravou hodovou atmosféru sebou na náměstí přinesl tradiční průvod. Zásluhou hulínského Muzea nejen hraček ho letos v rámci výročí 100 let republiky doplnili dobově oblečené modelky a modely z první republiky.

Své dovednosti předvedly různá hulínská uskupení, počínaje od mažoretek Kontrasty, které město výborně reprezentují i na soutěžích s mezinárodní účastí. O jisté zpestření programu se postaral spolek zdravotně postižených.

„Děvčata předvedou vystoupení, s kterými uspěla na Hrách seniorů Jižní Hané,“ uvedla vystoupení svých svěřenkyň předsedkyně Spolku zdravotně postižených Hana Druláková. Přípravy a nacvičování braly velmi důsledně.

„Tanec navrhla paní Pavla Poláková a s děvčaty to nacvičila paní Jarmila Poláková,“ dodává předsedkyně.

Děvčata uspěla i u hodového obecenstva, odměnou jim byl bouřlivý potlesk. Potlesku se také dočkali Hanáci z Hulína, kteří předvedli netradiční cestování vlakem, které si krátili tancem.

Program se odpoledne přesunul do areálu letního kina, který praskal ve švech. Sjeli se zde všichni, kteří si chtěli vychutnat show kouzelníka a komika v jedné osobě Richarda Nedvěda. Vystoupení pobavilo všechny, děti i dospělé.

„Nemáte někdo žvýkačku?“ ptal se při vystoupení. A hned si našel oběť svého humoru. Ochotný muž z publika mu vzápětí podává balíček.

„Airwavsky, ty ještě nemám,“ usmíval se a vytahoval pytel se svou sbírkou a dodával.

„Nebojte, jak vidíte, nejste jediný, co se nechal napálit.“ Vymanit z publika se posléze snažil i mobilní telefon, ale to už jej přehlušila vlna davového smíchu.

A co by to bylo za hody, kdyby chyběla hudba? V dopoledním programu se o ni postarala Dechová hudba Hulíňané, která doprovázela průvod. Letní kino svou kytarou odpoledne rozezněl Petr Rezek a poté rozezpívala i roztančila Olga Lounová.