Na Stadion Míru mohli vyběhnout první sportovci

První sportovci mohli vyběhnout na atletický ovál Stadionu míru v Holešově. 31. října tu totiž skončily práce na jeho budování.

Stavbu zahájilo na konci jara schválení dotace ve výši 17 250 000 korun, nositelem dotačního titulu je Atletika Holešov, která má stadion ve výpůjčce. Menší navýšení nákladů přineslo umístění rozvodů a vybudování patek pro osvětlení.

„Projekt s tímto počítal, ale osvětlení se nedostalo do podpory projektu,“ upřesnil starosta Rudolf Seifert a dodává, že by bylo chybné při stavbě vedení do země neuložit, protože v budoucnu by už do podloží nešlo kopat.

Celkové náklady tak přesáhly 25 milionů korun, město se na stavbě podílelo částkou kolem 10 milionů korun. Také přidalo 800 tisíc na zmíněné dobudování vedení elektřiny a vybudování patek pro případné osvětlení. Zrekonstruovány byly také toalety pro veřejnost, tribuny pak mají být hotové do konce roku. Na příští rok jsou plánované opravy šaten.

Až do konce března bude stadion ve zkušebním provozu. Během tohoto období bude přístupný i veřejnosti, vždy v pondělí, pátek a sobotu. Není však dovoleno vstupovat na trávník, proto, aby se nepoškodil. „Využití travnaté plochy je plánováno v závislosti na počasí až na příští rok,“ potvrzuje vedoucí Atletiky Holešov Jakub Hřib. (jab)