Na Kroměřížsku ještě dnes volí prezidenta. Výsledky budou známy odpoledne

PRAHA: V Praze 2 v Moravské ulici si lidé stěžovali na to, že dostávali dva lístky se jménem Miloše Zemana. Uvedl to dnes web SeznamZprávy. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna informaci potvrdil. "Je to v podstatě detail, kdy volební komise měla slepené lístky a nevšimla si toho a dala voliči dva lístky jednoho kandidáta," uvedl Mlsna. "Máme ale zaznamenané i případy, kdy si lidé zcela zjevně vymysleli, že dostali dva lístky jednoho kandidáta a nebyla to pravda," dodal.