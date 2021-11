Mezi prvními v celém kraji se na letošní sezonu začali připravovat ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. V noci na čtvrtek 25. listopadu už tamní vlekaři zkoušeli poprvé zasněžovat.

Zdroj: Deník„Ať už budou podmínky provozu lyžařských středisek jakékoli, chceme být na sezónu připraveni. Díky technickému sněhu si vytvoříme kvalitní základ sjezdovek. V dalších dnech by navíc podle předpovědi počasí mělo konečně přijít i první sněžení,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí Ski areálu Razula Martina Žáčková.

Kdy ve Velkých Karlovicích zahájí provoz, zatím není známo.

Ceny skipasů, podobně jako v ostatních tuzemských ski areálech, se na Razule letos zvýší kvůli rostoucím provozním nákladům.

„Ceníky ještě dolaďujeme, situaci nám totiž na poslední chvíli zkomplikoval růst cen elektřiny. Půjde o zdražení v řádu procent a dotkne se jak skipasů, tak i služeb lyžařské školy či půjčovny,“ doplnila Žáčková.

Na zimu středisko chystá i různé doprovodné akce jako třeba běžkařský závod Běhej Valachy, lyžařské závody pro děti, školu běžeckého lyžování či karneval na lyžích. Novinkou by pak měl být plánovaný příměstský lyžařský kroužek.

Nepřipouštíme si, že by se nejezdilo

Přípravy začaly také ve Ski areálu Tesák nedaleko Bystřice pod Hostýnem.

„Chystáme se na sezonu stejně jako obvykle. Vůbec nepřemýšlíme o tom, že by se nemělo lyžovat. Už proběhla údržba a teď nás čekají veškeré revize, příprava zasněžování a tak,” popsal Jiří Vašík, předseda lyžařského oddílu TJ Chvalčov, který areál provozuje.

I on přiznal, že z důvodu rostoucích nákladů budou muset letos zvýšit ceny skipasů.

„Bohužel půjdeme s cenami nahoru minimálně o deset procent. Zdražily nám energie a veškeré další vstupy, takže musíme,” dodal Vašík s tím, že se do cen nepromítne to, že se v posledních dvou letech téměř nejezdilo.

Je to na zvážení

Jak pokračovat v přípravách na lyžařskou sezonu zvažují v Lyžařském areálu v Břestku.

„Připravujeme se, ale je to hodně na zváženou, jestli do toho jít nebo nejít. Když vidíme situaci, která nastala a jeví se horší než loni, tak mám obavu, že nás zase zavřou, nebo velmi omezí,” poznamenal provozovatel areálu Zdeněk Mendl.

Zdražování energií se do ceny skipasů nejspíš promítne i tam.

„Pro nás je zásadní cena energií a ta se vyšplhala nahoru. Zatím ještě nemáme informace od dodavatele, za jaké ceny budeme fungovat, takže je to zatím v běhu,” doplnil Mendl.

Sněžná děla mají připravená také v lyžařském areálu Rališka na Horní Bečvě.

„Jestli budeme zasněžovat, zatím nevíme. Na lyžování se připravujeme už druhý rok,” uvedl provozovatel areálu Josef Vaníček.

Loni jsme nejeli ani minutu

Zároveň přiznal, že má obavy, aby situace na sjezdovkách nedopadla jako loni.

„Nerad bych investoval zase peníze do elektřiny na zasněžování, do naší práce a zbytečně je vyhazoval. Vloni jsme všechno nachystali, několikrát jsme připravili sjezdovky, když to vypadalo, že vláda umožní jejich provoz, ale nakonec se tak nestalo a my jsme nejeli ani minutu. Obávám se, aby to letos nedopadlo stejně,” přiznal Vaníček.

V případě běžného provozu se musí lyžaři připravit na zvýšení cen skipasů i v tomto areálu.

„Určitě zdražíme, protože ceny budou zvedat všichni. Zvýšily se ceny energií, práce, pohonných hmot a mnoha dalších věcí. Navíc pokud by měl být provoz areálu umožněn, tak už byly stanoveny opatření, která se musí dodržovat a zároveň omezí samotný provoz. Přibydou nám tak další náklady na dezinfekční prostředky, na kontroly lidí, dodržování rozestupů a tak dále. To všechno se do ceny promítne,” dodal Vaníček.