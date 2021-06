Není nad čerstvě natrhané jahody. Někteří jezdí na plantáže kvůli cenám, jiní kvůli kvalitě, další za zážitkem.

„Rodinka s dětma má super výlet. Za hodinu a půl jsem nasbírala asi osm kilo. A zaplatíte za to, co si sami vyberete,“ pochvaluje si Petra Volčíková, která pro jahody do Holešova jezdí až z Halenkova na Vsetínsku.

Dražší, ale kvalitní

Na stejné místo vyráží už několik let Jaroslav Rožnovják. Jahody jsou podle něj dražší než v marketech, ale oceňuje 1. jakost.

„Nasbíráme za hodinku tak sedm kilo, vloni při ceně sto korun za kilogram. Nejlepší je sbírat dopoledne,“ dělí se se svou zkušeností Vsetíňan.

Pavlína Vacková vypozorovala, že nejlepší je vyhnout se víkendovému sběru.

„V sobotu dopoledne to byl masakr. Lidí plno, celé rodinky. V týdnu je to pohoda,“ prozradila milovnice jahod.

„Přijdete, dají vám košík a řeknou, kde asi máte jít, podle toho, kde a jak jsou jahody dozrálé. A sbíráte, dokud nemáte dost. Pak vám to zváží, zaplatíte a je to,“ dodala.

Ochutnávka dle libosti

Mnohé plantáže neřeší ochutnávání při sběru. Testovat můžete většinou bez omezení. Podmínkou bývá natrhat a zaplatit minimálně košík jahod, což je asi tři kilogramy. Dále platí v jahodištích zákaz vstupu psům a jiným domácím mazlíčkům. Děti nesmí běhat přes řádky a musí být pod dohledem dospělých.

Kdy ale přijde ten správný čas, si majitelé plantáží netroufají odhadnout.

„U nás to bude možná až tak za tři týdny. Příroda je všemocná, všechno záleží na počasí. Když bude chladno, deštivo a nebude svítit, nebudou ani jahody. Když bude hezky, můžeme otevřít za čtrnáct dní,“ naznačila majitelka jahodárny ve Fryštáku Jana Orsavová.

V průměru dva košíky

Na ploše 1,3 hektaru se specializuje na odrůdu lesana, která je podle ní velmi sladká. V průměru si návštěvníci nasbírají dva košíky, což je zhruba šest kilogramů jahod. Jsou mezi nimi i takoví, kteří odchází s úlovkem pětkrát vyšším.

Ve Fryštáku začínají obvykle na ceně kolem 60 korun. Vloni ji poprvé zvýšili na 80 korun za kilogram prvních sběrů. To jsou k mání kvalitní velké plody. Pak se částka postupně snižuje.

„Pravděpodobně letos počáteční cenu nebudeme měnit,“ prozradila majitelka plantáže, která tuto sezonu nabízí jahody desátým rokem.

Slabá úroda

Obavy nad nízkým prodejem vyjádřil Roman Pekař z jahodárny na okraji Zlína.

„Jahod bude hrozně málo, možná desetina. Jaro je špatné. Máme vysázené nové jahody, ale ty budou až na příští rok. Ze starých tam je trocha, nevypadá to dobře,“ posteskl si.

Takovou situaci nezažil za dvaatřicet let, co oblíbené červené plody pěstuje.

„Letos se všechno o tři týdny posunulo. Mladé jahody jsme mohli mít brzo, ale minulý týden tu padaly kroupy. Rozbily listy u pěti tisíc sazenic. Když se zničí listová plocha, rostliny pak plody neutáhnou. U ostatních jahod se uvidí, kdy spustíme prodej, budu vědět nejdříve za čtrnáct dní,“ dodal Pekař.

6 hektaru jahod

O dostatek úrody nemají strach v největší jahodové plantáži v kraji, která se rozkládá na ploše šesti hektarů u Holešova.

„Jahod je dost, ale dozrávání není takové, jak si představujeme. Plody jsou pěkně nalité, pokud nepřijdou kroupy, nebo jiný rozmar počasí, čekám velkou úrodu,“ svěřil se Deníku majitel Jaroslav Valenta.

Se zahájením samosběru počítá až začátkem příštího týdne.

„Tuto středu začneme sbírat pro prodej na trhy, ale se samosběrem musíme počkat, až dozraje více jahod. Zatím tu nemůžeme pustit větší množství lidí. Vloni jich tu na první samosběr přijelo tisíc a byl z toho totální kolaps,“ dodal.

Cena výběrových velkých plodů začne v Holešově na stokoruně, postupně se bude snižovat až na šedesát korun za kilogram jahod.

Ceny jahod v červnu 2021 za 1 kg