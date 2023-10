FOTO, VIDEO/ Několik let plánovaná rekonstrukce železniční stanice v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku začne podle Správy železnic (SŽ) nejprve v roce 2025. Rozsáhlé práce zahrnující i výstavbu nové nádražní budovy vyjdou na přibližně 600 milionů korun.

Železniční stanice v Bystřici pod Hostýnem, 27. listopadu 2022. | Video: Deník/Dominik Pohludka

Práce měly původně začít už před dvěma lety, železničářům se však doposud nepodařilo dokončit výkup všech potřebných pozemků.

„Příprava rekonstrukce železniční stanice v Bystřici pod Hostýnem dosud není ukončená, protože stále probíhá komplikované majetkoprávní vypořádání některých pozemků,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

„Zatím tak nemůžeme přistoupit k soutěži na zhotovitele a následně k vlastní realizaci stavby. Ta je však k realizaci projekčně plně připravena, včetně pravomocného stavebního povolení,“ dodal mluvčí.

Podle Gavendy je ve hře i případné vyvlastnění pozemků.

„Správa železnic nyní zajistila poslední podpůrné dokumenty pro dořešení majetkoprávního vypořádání a na jejich základě bude znovu jednat s majiteli nedořešených pozemků. V případě negativního postoje zahájíme vyvlastnění předmětných pozemků podle platné legislativy,“ uvedl mluvčí.

Samotné stavební práce tak nejspíš nezačnou ani v příštím roce.

„Vzhledem k uvedeným skutečnostem předpokládáme zahájení stavby v roce 2025,“ nastínil Dušan Gavenda.

Nová nádražní budova

Oprava vlakového nádraží je v Bystřici pod Hostýnem dlouholetým tématem. Místní se shodují, že stanice má svá nejlepší léta dávno za sebou.

„Na trati z Valašského Meziříčí do Kojetína je to asi nejškaredější stanice. Už bychom si zasloužili, aby vypadala trochu důstojněji,“ nechal se slyšet Bystřičan Pavel Dvořák. Upozornil také, že Bystřice je pomyslnou vstupní branou do Hostýnských vrchů a pravidelně tam po železnici přijíždí zástupy turistů.

„Je škoda, že první, a mnohdy i to jediné, co uvidí v našem městě, je takové vlakové nádraží,“ krčil rameny.

Zamýšlená rekonstrukce má podle SŽ v budoucnu především zlepšit podmínky pro cestující. Mělo by dojít k úpravě kolejiště a vybudování dvou nových bezbariérových nástupišť přístupných pomocí centrálního přechodu. Stávající nádražní budovu zcela nahradí novostavba, jejíž součástí bude odjezdová hala, čekárna pro cestující, veřejné toalety, dopravní kancelář, šatny a toalety pro personál. Součástí zamýšlené stavby je kromě nového staničního zabezpečovacího zařízení v Bystřici také traťové zabezpečovací zařízení v úseku do stanice Osíčko.

Oprav se dočká i výpravní budova v Hulíně

Nádraží v Bystřici pod Hostýnem není jedinou stanicí na trati 309 z Kojetína do Valašského Meziříčí, kterou čeká rekonstrukce. Opravy výpravní budovy se v příštích letech dočká také nádraží v Hulíně.

Zahájení stavebních prací na stanici, která je jedním z železničních uzlů, je odhadováno shodně až nejdříve na rok 2025. Příprava této rekonstrukce je v současné době ve fázi zpracování záměru projektu.

Rekonstrukce za miliardu ve Valašském Meziříčí

Už o rok později by se mohlo rozsáhlé rekonstrukce dočkat také nádraží ve Valašském Meziříčí. Podle statistik projde tamní stanicí nejvíce cestujících ve Zlínském kraji. Město je dopravním uzlem, ze kterého lze po železnici vyrazit do pěti směrů. Stav nádraží však dlouhodobě neodpovídá své vytíženosti.

„Počítáme s opravou nádražní budovy, nástupišť tak aby odpovídala normám, zajištěním bezbariérového přístupu pomocí výtahů případně eskalátorů a také se zahloubením stávajícího podchodu o 60 centimetrů, aby mohlo dojít k úpravě kolejiště ve stanici. Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádraží budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu z ulice a zároveň co nejlépe využity vnitřní prostory objektu,“ představil záměr projektu Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽ.

Nový projekt, který je aktuálně v připomínkovém řízení před schválením Ministerstvem dopravy, by neměl překročit náklady jedné miliardy.

„Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, chtěli bychom stavbu realizovat mezi lety 2026 až 2028,“ dodal Nejezchleb.