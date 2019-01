Troubky - Dva rybníky vzniknou za několik měsíců na okraji Troubek. Zastupitelé jejich stavbu naplánovali v místě bývalého prutniska.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Skalička

„Rostlo tam proutí, které používali košíkáři z Morkovic ke své práci. Zhruba dvacet let ho už ale nevyužívali, proutí tak zarostlo i náletovými křovinami,“ informoval starosta Troubek-Zdislavic František Čech.

Protože lokalita byla neustále podmáčená, schválili zastupitelé výstavbu rybníků. „Je to pro ně ideální místo. Teče tam i potok Olšinka,“ vysvětlil starosta.

Do úpravy pozemků se dělníci pustili před pár dny. „Jeden rybník by měl mít plošné parametry o velikosti 4300 metrů čtverečních, druhý 5700 metrů čtverečních, hloubka by měla být dva metry,“ přiblížil Čech. Hotové by podle něj měly být se vším všudy v květnu příštího roku.

Vybudování obou vodních ploch mohli troubečtí naplánovat díky dotaci z Evropské unie.

„Celkové náklady činí čtyři a půl milionu korun, obec přispěje částkou přes milion. K tomu je potřeba ještě přičíst čtyři sta tisíc korun, které jsme zaplatili za převod z lesních pozemků na obecní,“ uzavřel starosta.