O novém složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky, rozhodovali lidé na Kroměřížsku ve 166 okrscích. Z celkem 84 966 voličů, přišlo k volbám 55 754 z nich, což znamená volební účast 65,62 %. To je pro srovnání s volbami v roce 2017 téměř o pět procent více. Tehdy přišlo 60,94 % oprávněných voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.