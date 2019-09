„Vykazoval všechny příznaky otravy. Nechtěl jsem, aby se dál trápil. Později jsem se dozvěděl, že nejsem jediný, komu se něco podobného stalo. Podle všeho se u nás na sídlišti otrávilo již několik psů,“ doplňuje Bartas.

Informace o výskytu jedu na Zacharu se mezi lidmi šíří velmi rychle. Zdroj jedu však není dosud znám.

„Nechci na nikoho ukazovat, jen jsem chtěl ostatní svým sdělením na facebooku varovat, aby si dávali pozor,“ řekl pro Deník Bartas, který doposud jako poslední uveřejnil na facebookových stránkách informaci, že jeho pejsek podlehl otravě jedem.

„Pejskaři“ mají strach. Neví, zda jsou schopni své mazlíčky uchránit.

Jed na hubení hrabošů?

Podle obyvatel sídliště by původcem mohl být jed na hubení hrabošů. Konkrétně látka s názvem Stutox II. Pravdou zůstává, že se zatím jedná o pouhé domněnky.

Ředitel Krajské veterinární správy Zlínského kraje František Mahdalík popírá potvrzený případ úhynu domácího mazlíčka následkem požití látky Stutox II.

„Žádný takový případ ve Zlínském kraji nemáme hlášený,“ nechal se slyšet Mahdalík.

Stejně tak Mahdalík popírá zvýšený výskyt úhynu jakéhokoliv zvířete následkem otravy.

„Určitě bychom o tom věděli,“ namítá Mahdalík. Eduard Bartas ovšem říká, že pitvu u svého pejska provést nenechal.

„Neměl jsem na to v tu chvíli ani pomyšlení,“ vysvětluje.

Pitva neproběhla

Svého čtyřnohého kamaráda vzal a pohřbil. Krajská veterinární správa se tedy o jeho otráveném psu ani nedozvěděla. Informovat by ji totiž měl veterinář. V tomto případě však nebylo o čem informovat. Nebyla provedena pitva.

Lidé na sídlišti se sice domnívají, že se jednalo o jed na hraboše, s jistotou to však říct nedokážou.

„Tráví psi. Já sama vím o čtyřech majitelích, kterým takto umřel pes,“ řekla obyvatelka sídliště Hana.

„Všude je zde rozsypaný jed od deratizace. Tady za barákem se to válí všude,“ dodává Hana.

Podle radničního mluvčího Jana Vondráška město Kroměříž v současnosti na Zacharu žádnou deratizaci neprovádí.

Deratizace aktuálně neprobíhá

„Město provádí deratizaci prostřednictvím externí společnosti vždy v říjnu. Budeme o tom samozřejmě občany informovat. Navíc deratizační firma provádí opatření, aby jed psi nepozřeli,“ uvedl Vondrášek.

O deratizaci v Kroměříži v oblasti Zacharu se jako poslední postarala zlínská společnost Deratex. Firmu Deratex se nám nepodařilo do uzávěrky tohoto vydání kontaktovat. Město však není jediné, kdo si mohlo deratizaci objednat. Kromě firem to mohou být i jednotlivci, bytová družstva.

Že by se domácí mazlíčci dokázali otrávit z jedu na hlodavce si nemyslí Stanislav Kapusta z deratizační společnosti zajišťující dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v oblasti Zlínského kraje.

„Nemůžete návnady nikde jen tak volně pohodit. Přípravek se ukládá v takových kapslích, aby se do nich například děti nebo i domácí zvířata nedostala. Myš se obalem prokouše. Pes nikoliv. Navíc je do jedu přidána hořčina. To znamená, že ta granulka je v podstatě nepoživatelná. A pokud už by ji pes polkl, vyvolává hořčina zvracení,“ hovoří Kapusta o celé škále bezpečnostních opatření.

„A v poslední řadě se jedná o množství jedu na jednom místě. Většinou se jedná o osm až deset gramů. To je dávka smrtelná pro krysu. Kdyby na ten jed měla pojít kočka, znamenalo by to, že by musela sníst dvacet myší, aby to s ní vůbec něco udělalo,“ přepočítává Stanislav Kapusta.

Původ otravy neznámý

Co tedy stojí za otravou několika psů na sídlišti Zachar zatím není známé. V tuto chvíli se za záhadných okolností otrávil či přiotrávil pes nejenom pana Bartase.

„Například Jiří Juříček tvrdí, že za léčbu otráveného psa zaplatil 12 tisíc korun. Stejné příznaky vykazoval i pes paní Daniely Horákové Matějíkové. Psala, že její pes se otrávil poblíž Zacharu. To jsou jen ti, o kterých vím já. Přijde mi divné, že tolik otrav psů je jen na Zacharu,“ dodal Eduard Bartas.